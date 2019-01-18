【財政預算案】鄉議局會晤財爺　提豁免6條新界隧道收費

新界鄉議局今日（18日）與財政司司長陳茂波會面，為將於3月發表的財政預算案提出意見。鄉議局主席劉業強於會後會見傳媒指，向陳茂波提出豁免6條新界隧道的收費，對方表示會考慮有關建議，未有特別回應。另外，劉業強又提出為鄉郊發展設立基金，幫助應對天災後的善後工作及發揚文化發展等。

鄉議局成員見財爺，劉業強（中）稱已提出豁免6條新界隧道收費。（翟睿敏攝）

劉業強等一眾鄉議局成員今日中午會見陳茂波，就財政預算案提出意見，會面約45分鐘後離開。劉業強於會後向傳媒透露，已就三隧分流方案向財爺提出建議，要求豁免6條新界隧道的收費，包括大老山隧道、大欖隧道、尖山至沙田嶺隧道、城門隧道、將軍澳隧道，及獅子山隧道。劉業強解釋，居於新界東北、每日需出行上班或上學的市民超過6成多，逾80萬人，豁免新界隧道收費能彌補新界市民因三隧分流方案而增加的隧道費用開支，舒緩繁忙時段交通擠塞的問題。劉業強引述陳茂波指會考慮有關建議，但未有特別回應。

鄉郊撥款少 建議設基金助發展

劉業強又提到，已向陳茂波提出設立鄉郊基金，包括各以10億元協助鄉郊應對天災、推動文化發展、支持基礎建設及協助自然保育發展。劉業強解釋，政府可利用自然保育發展基金收購或租用私人土地，以作保育用途，及減少受影響的居民。他又提到，擔心基金若涉及不同部門會使運作不暢順，建議由政府跨部門主持。

劉業強續指，一直以來政府對鄉郊的撥款極少，惟全世界正走向振興鄉鎮的發展方向，希望政府能增加對鄉郊發展的支持。