【金管局換帥】消息證實陳德霖10月卸任總裁：他自己選擇退休

消息人士透露，年近65歲的金管局總裁陳德霖今年10月任滿退休，結束近10年金管局舵手生涯。政府很快會公布有關消息。 被問及金管局易帥原因，消息人士說：他（陳德霖）自己選擇退休。

陳茂波大讚陳德霖於過去九年做得很好。（資料圖片/羅君豪攝）

陳德霖2009年代替任志剛出任金管局總裁一職，2014年首屆任期屆滿後獲續任，其第二屆任期將於今年9月底屆滿。消息指，即將年屆65歲的陳德霖將在10月1日起任滿退休，離開這個掌管香港金融市場發展的重要位置。

去年九月，財政司司長陳茂波被問到陳德霖任期的問題時，陳茂波大讚陳德霖於過去九年做得很好，在其任期經歷過不少挑戰，強調香港銀行體系至今非常穩健。至於任期問題，陳茂波當時稱：「我們是知悉的，我們亦在考慮中。」



陳德霖中學就讀傳統名校皇仁書院，在中大社會學系畢業後，一直仕途順利。1976年加入政府政務職系。1993年金融管理局成立時，陳德霖出任助理總裁，三年後晉升為副總裁。不過，市場一直流傳，由於時任總裁任志剛主政金管局多年，陳德霖一直未能「升正」，感到意興闌珊。2007年，陳德霖獲時任特首曾蔭權任命為特首辦公室主任，兩年後即獲重用，2009年替任志剛執掌金管局總裁，攀上事業高峰。

此外，由於金管局總裁一職位高權重，陳德霖自此被圈入特首「備胎」清單之內，2017年更一度傳出他有意辭職角逐，惟最終未能成真。