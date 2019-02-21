陳德霖離任心迹：進有時，退有時！　夫婦二人共握逾萬億儲備資產

金管局總裁陳德霖今天（21日）宣布，將於今年10月1日任期屆滿後退休。事實上，陳德霖不僅縱橫財金界，亦曾涉足官場，且在擔任特首辦主任的兩年間，成為曾蔭權麾下最擁實權的幕僚，一手推動擴大政治任命官員，有份將現任立法會秘書長陳維安、已故民政事務局副局長許曉暉等帶入政府。

陳德霖在擔任特首辦主任期間，處理不少政治爭議。（資料圖片／盧翊銘攝）

1998年亞洲金融風暴，當時擔任金管局副總裁的陳德霖夥拍總裁任志剛、財政司司長曾蔭權等人屢打大鱷，為穩定香港金融系統作出貢獻。2005年，曾蔭權辭任政務司司長，角逐特首寶座，陳德霖毅然辭去金管局高職，加入曾蔭權的競選辦公室，擔任競選辦主任，最終曾蔭權成功當選。

經過特首選戰一役後，陳德霖於2005年12月至2007年6月，出任渣打銀行亞洲區副主席一職，期間於2006年牽頭成立智經研究中心，被視為曾蔭權在政府之外的最高智囊單位。到2007年，陳德霖離開渣打，獲委任為特首辦主任，成為曾蔭權的「大內總管」。

陳德霖在擔任特首辦主任期間，處理不少政治爭議，其中在負責統籌招聘副局長及政治助理的一役，被指用人唯親惹起一陣風波，但不少人因他加入「熱廚房」，成為官場新生軍。

例如現任立法會秘書長、時任智經研究中心研究小組召集人陳維安，當時加入政府出任教育局副局長；擔任民政局副局長許曉暉則是陳德霖於任職渣打集團時的下屬，陳德霖曾稱許曉暉是其鼓勵而加入「熱廚房」；當時加入財經事務及庫務局擔任副局長的梁鳳儀，則是金融管理局擔任助理總裁時，與副總裁陳德霖合作無間。

陳維安曾任教育局副局長。（資料圖片／林若勤攝）

陳德霖另一為人津津樂道的，是他與妻子、陳積金局行政總監唐芷青同樣縱橫財經界。唐芷青於2004起接替許仕仁任積金局行政總監，至2018年中才卸任，執掌積金局長達14年之久。據資料，金管局現時坐擁1.1萬億元政府財政儲備，以及約7,000億元外匯基金累計盈餘，而積金局旗下已累積約4000億元供款資產，換言之，陳德霖兩夫婦一度合共掌管着香港逾2萬億資產儲備。