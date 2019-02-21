【金管局換帥】葉劉：提升士氣　田北俊冀接任人檢討銀行監管制度

政府今日宣布，金管局總裁陳德霖將於今年10月1日退休，而由財政司司長陳茂波領導的遴選小組，將會負責下任金管局總裁的遴選工作。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，陳德霖退休可以讓下屬晉升，有利金管局士氣；金融服務界立法會議員、經民聯張華峰預料下任總裁將由局內升，而接任人的首要任務是落實大灣區規劃綱要中關於金融部分的措施。

葉劉淑儀認為，陳德霖退休讓下屬晉升有利金管局士氣。(資料圖片/歐嘉樂攝)

葉劉淑儀表示，陳德霖即將踏入65歲，而金管局前任總裁任志剛亦是「咁上下年紀」退休。雖然沒有法例列明總裁退休年齡，但陳德霖退休可以讓下屬晉升，有利金管局士氣。她關注陳德霖的冷河期，因曾有金管局副總裁離任一個月後便加入銀行，認為要有所規管。對於續任人選，她指現時金融市場波動，加上需要管理過萬億元的外匯儲備，希望覓得一名熟悉金管局的人，維持金融市場穩定。

張華峰對陳德霖不續任感到突然，認為對方任內處理金融事項「做得不錯」，但基於陳已屆退休年齡，故理解其決定。他估計接班人將會由內部提升，認為熟悉內部運作較為重要，而下任總裁首要任務是落實大灣區規劃綱要中，有關金融部分，如便利港人開設內地戶口、內地香港電子錢包互通等。

自由黨榮譽主席田北俊表示，陳德霖任內對銀行監管越來越嚴，令銀行行政成本上升，最終轉嫁至企業、市民身上。(資料圖片/盧翊銘攝)

自由黨榮譽主席田北俊表示，陳德霖十年任內，金管局對銀行的監管越來越嚴，過猶不及，「佢哋出席國際會議時就威威，但就令到本港銀行揘得太盡」，導致銀行行政成本大增，最終轉嫁至企業、市民身上，「係銀行開支票的價錢貴了，市民存錢的手續費又貴了，最終都要普羅大眾找數」。田希望陳的接任人能檢討相關政策。