首任入境處結業會操檢閱官　外交部駐港特派員謝鋒：港獨違法

入境事務學院昨日（22日）舉行新一屆學員結業會操典禮，外交部駐港特派員公署特派員謝鋒獲邀出席，並擔任結業會操檢閱官，是香港回歸以來首次。謝鋒在致辭時表示，入境處處長曾國衛是他的「好朋友」，「入境處是駐港公署的好戰友」，又指「港獨」並非結社或言論自由問題，而是禍國亂港的嚴重違法行為，表示對挑戰國家《憲法》、《基本法》、觸碰「一國兩制」底線的行為必須零容忍。

謝鋒向優秀結業學員頒發了「最佳學員盾」。（圖片來自外交部駐港特派員公署網站）

謝鋒出席入境事務學院新一屆學員結業會操典禮時致辭，形容入境處是駐港公署的「好戰友」，指兩者密切合作，為香港人提供於全球的「領事保護傘」，構建了外交部、駐港特派員公署、入境處和駐外使領館「四位一體」領保機制。他舉出埃及樂蜀熱氣球爆炸、菲律賓人質事件、印尼峇里島火山爆發、塞班島颱風吹襲等事件，背後都有他們的「積極奔走和辛勤努力」，指「香港同胞走到哪裏，國家的領事保護就跟到哪裏」。

謝鋒：港獨是嚴重違法行為

因提倡港獨被保安局禁止運作的香港民族黨，召集人陳浩天早前向特首會同行政會議提出上訴有關決定，近日上訴被駁回。謝鋒致辭時表示，提倡「港獨」並非結社或言論自由問題，而是禍國亂港的嚴重違法行為，表示在事關國家統一、香港繁榮穩定的大是大非問題上，必須毫不含糊，以及對挑戰國家《憲法》、《基本法》、觸碰「一國兩制」底線的行為必須零容忍。

他又指，自回歸21年來，入境處及外交部駐港公署共同維護國家主權安全，守護「一國」之基，維護國家統一、主權、安全和發展利益，反對各種外部干預勢力和言行，勸勉新學員要繼承愛國愛港的優良傳統，服務香港及報效祖國。