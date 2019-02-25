中大調查：特首、三位司長民望齊回升　鄭若驊續任最低民望司長

中大香港亞太研究所發布最新政府及特首民望調查，特首林鄭月娥的評分為51.7分，較上月上升0.8分，三名司長評分同樣較上月回升，其中律政司司長鄭若驊的評分雖然較上月微升0.2分，但仍然是最低民望的司長，只有36.1分。

特首林鄭月娥的評分獲51.7分，較上月升0.8分。（資料圖片/鄭子峰攝）

調查於本月15日至21日以電話隨機訪問709位市民，結果顯示有27.6%市民滿意政府表現，較上月回升一個百分點，但就比一年前的評分低4.8個百分點，35.5%受訪者不滿意政府表現，較上月低2.3個百分點，而認為一半半的則有36.4%，較上月高1.5個百分點。

就特首及司長評分方面，特首林鄭月娥的評分獲51.7分，較上月升0.8分；至於三位司長評分，均較上月上升，其中政務司司長張建宗評分為48.4分，較上月升0.4分，財政司司長陳茂波則獲41.3分，較上月上升0.6分，而鄭若驊則是三位司長中最低分，但亦較上月升0.2分，獲得36.1分。

此外，就政府表現方面，只有28.6%受訪者信任政府，較上月回升1.2個百分點，但就較去年的34.2%下降5.6個百分點；另有26.7%受訪者不信任政府，而一半半信任的佔43.2%。而對北京信任度方面，只有22.5%表示信任，同樣較上月回升，但同樣較去年下降2.3個百分點。