【財政預算案】4年擲1.1億設大灣區辦公室　消息：宣傳費佔800萬

北京早前公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，港府除政策上亦步亦趨，更不惜大擲銀單配合。財政司司長陳茂波在今日(27日)出爐的2019至2020年財政預算案中宣布，未來4個財政年度將預留1.11億元設立粵港澳大灣區發展辦公室，具體落實有關工作。據政府消息人士透露，辦公室負責統籌和推廣宣傳，將會聘請19名員工，包括政務主任、文書主任及新聞官等職位，下個財政年度的費用約2800萬元，其中800萬元用作宣傳開支。 對於有民主派議員認為香港於大灣區發展上「被規劃」，消息人士不認同說法，在中央就大灣區給予香港政府的草稿中，該人士指他們有在草稿寫上意見，有關意見亦獲接納，故不存在「被規劃」的說法。

(盧翊銘攝)

2,800萬請人 800多萬用於宣傳

財爺在預算案中決定大灑金錢，未來4個財政年度會預留1.11億元設立粵港澳大灣區發展辦公室，據了解，下個財政年度，政府會投放2,000萬元用以聘請人手，聘請19名員工，包括政務主任、文書主任及新聞主任等職位。餘下的800多萬元會用作早前的宣講會、向媒體解說及宣傳等工作。

已請人玩微信宣傳大灣區 會以軟性題材加強推廣

早前於網上公開招聘負責用微信宣傳大灣區的職位，消息指有關職位於2月已完成聘請，獲聘人士具有在內地寫作的經驗，將負責用較貼近內地語言的文字於微信圈宣傳大灣區。另外大灣區辦公室亦會有一組人負責網上宣傳，特別是於Facebook和Instagram方面加強推廣。據了解，現時已設立名為「拾壹城話」專頁，就像是9+2個城市的資訊站，會以軟性題材，分別在衣、食、住、行方面宣傳大灣區。

望暑假前通過撥款 不認同大灣區被規劃

大灣區辦公室撥款開支將會於下月十九日交至立法會工商事務委員會討論，政府消息人士指，有信心撥款可通過，期望暑假休會前完成撥款申請。該人士認為在粵港澳大灣區規劃出台後，內容更具體和清晰。另外就外界關注的「港人港稅」，消息人士指，辦公室會負責統籌工作，並與其他政策局商討收集意思，期望可助港人港企於大灣區發展。

對於有民主派議員認為香港於大灣區發展上「被規劃」，消息人士不認同說法，在中央就大灣區給予香港政府的草稿中，他們都有用筆於草稿寫上意見，有關意見亦獲接納，故不存在「被規劃」的說法，同時強調大灣區具實際措施。

(資料圖片)

金融服務、創新科技及國際航運中心 為大灣區重點發展範疇

就粵港澳大灣區發展，今屆財政預算案亦有兩段著墨，提及香港在大灣區定位是國際金融、航運、貿易中心和航空樞紐，並會加強全球離岸人民幣業務樞紐和國際資產及風險管理中心功能，以及大力發展創科和國際法律及爭議解決服務。

政府人士指大灣區實際措施已涵蓋於預算案多個部分，其中金融服務業、創新科技和國際航運中心都會是重點範疇。有關措施包括推行20億「再工業化資助計劃」、擴大科技園公司「科技企業投資基金」至2億元，撥款8億元支持大學、重點實驗室及工程技術中心進行科研及研發成果轉化，並且會研究稅務和相關措施吸引船舶融資公司進駐，發展船舶租貨業務等。