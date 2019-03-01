林建岳獲委任貿發局主席　怡和彭耀佳接掌旅發局

政府今日（1）宣布，委任林建岳接替羅康瑞為貿易發展局主席，6月1日展開兩年任期；至於林建岳目前旅發局主席之位，將由怡和控股有限公司副行政總裁彭耀佳接替。

旅發局主席林建岳獲委任貿發局主席。（資料圖片／張浩維攝）

政府新聞稿指，委任麗新集團主席、工業貿易諮詢委員會委員林建岳接替羅康瑞為貿發局主席，任期由6月1日至2021年5月31日，為期兩年。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，林建岳具豐富營商經驗，積極參與公共服務，定能勝任貿發局主席一職，他有信心林建岳會帶領貿發局全力協助企業應對多變的環球貿易環境，並開拓市場和商機。邱騰華感謝羅康瑞領導貿發局期間貢獻良多，提升香港在內地和海外的形象，當中尤以推廣香港在把握「一帶一路」建設機遇角色的工作最為出色。

怡和控股行政總裁彭耀佳接掌旅發局。（資料圖片／張浩維攝）

林建岳旅發局主席之位則由怡和控股有限公司副行政總裁彭耀佳接替，任期由4月1日至2022年3月31日，為期3年。邱騰華表示，彭耀佳具豐富的商業管理和公共服務經驗，是擔任旅發局主席十分適當的人選。

彭耀佳現為公務員薪俸及服務條件常務委員會、首長級薪俸及服務條件常務委員會和資優教育諮詢委員會的主席，以及工業貿易諮詢委員會委員。

旅發局亦隨即發表聲明，衷心感謝林建岳多年來為旅遊業作出重大貢獻，並歡迎彭耀佳博士出任旅發局主席。