六四30周年　支聯會傳承有新猷　首辦短片拍攝比賽　冀連結青年

今年是六四事件30周年，過去數年本土派抬頭，紀念六四等傳統民主運動都受到部分年輕一代輕視，令人擔憂六四事件紀念活動或出現斷層。不過，支聯會今年首次推出短片拍攝比賽，吸引數十名中學生及大專生參加，以「國情、香港、未來」為主題拍攝短片。 支聯會副主席蔡耀昌表示，支聯會因應近來年輕人對六四事件真相的了解及興趣不足，一直絞盡腦汁希望吸引對方參與，同時賽前會舉辦多場工作坊，包括邀請佔中發起人之一的陳健民、浸會大學新聞系高級講師呂秉權等與參賽青年互動，相互了解。

陳健民表示，工作坊希望讓學生了解公民社會在現代管治中的重要性，並了解中國公民社會現狀。（梁鵬威攝）

蔡耀昌表示，比賽於今年一月初開始宣傳，2月初截止報名時，共有85人報名，賽事會分為中學生和大專生兩組，前者有25隊參加，後者則有14隊。比賽將於5月中公布結果。賽前支聯會又會舉辦多場國情工作坊，今日（2日）舉辦的第二場，就邀請陳健民及劉慧卿出席。工作坊上，陳健民向參賽學生講解中國公民社會發展。

陳健民表示，工作坊希望讓學生了解公民社會在現代管治中的重要性，並了解中國公民社會現狀；也講解了政府監控公民社會組織的手法，包括社會信用系統等，如何影響公民生活。他又表示，希望學生無論愛國與否，都一定要全面認識國家，而非用政治立場看中國；而工作坊過程中，他亦特意向學生提到根據調查，中國公民對政府信任度很高，刺激學生思考，包括探討地方政府與中央政府運作的差異、媒體對政府形象的影響等。

對於近年出現年輕人缺席六四紀念活動的現象，陳健民就指，暫時未看到趨勢有明顯轉變，但就表示今日工作坊上見到學生積極參與，令他感驚喜；認為目前年輕人本土意識已經植根，亦有些人會覺得爭取港獨不可行，因而不將意識化為行動。

陳健民又指，了解六四真相與本土意識並不排斥，而紀念六四的價值在於不讓真相被埋沒，並運用相對自由的環境容許真相被揭露，而這種價值無需以國族認同為前提。