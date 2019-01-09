六四踏入30周年　支聯會旺角設新紀念館　冀四月辦首場展覽

今年將是「六四」事件發生30周年，支聯會將舉辦一系列活動，喚醒港人對「六四」的關注。其中，支聯會為讓更多年輕人了解「六四」和中國國情，將會首次舉辦「國情。香港。未來」中學生及大專生短片創作比賽，大專組的冠軍獎金可獲獎金一萬元。 支聯會副主席蔡耀昌表示，希望透過活動與年輕一代加強互動，讓年輕人關注和討論多些「六四」、國情與香港未來。被問到主張「港獨」的學生或以「港獨」為拍攝題材的短片能否參賽，蔡耀昌表示，只要內容沒有違法便可參賽，又強調「創作無界限」。 至於六四紀念館今年覓得新場地重開，蔡耀昌坦言，該會已於旺角購入一單位作新會址，本月將會繳交第一期、約一百萬元的金額予賣家，盼本月底能開始裝修，四月能舉辦首個展覽。

蔡耀昌（左）表示，希望透過活動與年輕一代加強互動。（吳倬安攝）

支聯會將首次舉辦「國情。香港。未來」中學生及大專生短片創作比賽，比賽分成大專組和中學組，參賽者需以「國情。香港。未來」為題，拍攝並製作一段2至5分鐘的短片，是次活動獎金豐富，大專組的冠軍可獲獎金一萬元，中學組冠軍亦可獲獎金五千元。比賽於2月15日截止報名。

參賽者另需出席由支聯會舉行的工作坊，包括分別由佔中發起人陳健民和浸大新聞系高級講師呂秉權主講的國情點滴分享工作坊。蔡耀昌形容，是次工作坊或成陳健民因佔中入獄的最後一課。被問到主張「港獨」的學生或以「港獨」為拍攝題材的短片能否參賽，蔡表示，只要內容沒有違法便可參賽，又強調「創作無界限」。他續指，希望透過活動與年輕一代加強互動，讓年輕人關注和討論多些「六四」和國情。

當下政治環境 難容納年輕人重返「六四」晚會

被問到自從數年前本土思潮興起，出席「六四」晚會的年輕人大減，甚至與支聯會和傳統泛民在網上爆發罵戰，蔡耀昌認為，過去幾年支聯會多做與年輕人相關的工作，但坦言在當下的政治環境下，未必能容納太多年輕人重返「六四」晚會，參與悼念「六四」，但強調支聯會繼續與學生和年輕人溝通，而該會近年最成功是吸納了浸大學生黃雅文擔任支聯會常委。

每逢「六四」踏入新一個五周年或十周年，參與晚會的人數特別多。蔡耀昌坦言，難以估料今年的參與人數，僅稱人數愈多愈好。