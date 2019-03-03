65秒內連講10次「我支持」　信和黃志祥撐收高球場建屋、林鄭連任

全國政協十三屆二次會議在北京人民大會堂開幕，身兼全國政協委員的信和集團主席黃志祥現身人民大會堂時，被大批香港傳媒包圍追問，是否支持政府收回部分高爾夫球場興建房屋。黃志祥以近似「跳掣式」、5次回答「我支持」。現場有記者問他是否支持特首林鄭月娥連任，他同樣多次重覆回答：「我當然支持！」又豎起大拇指說：「佢係最好嘅！」

信和集團主席黃志祥現身兩會時，表示支持港府收回部分高爾夫球場興建房屋。（資料圖片/梁鵬威攝）

現年67歲的信和集團主席黃志祥向來被視為林鄭的支持者，2017年特首選舉期間，黃出林鄭競選辦資深顧問，又不止一次開腔撐林鄭。身兼全國政協委員的他今(3日)在北京出席全國「兩會」，甫現身人民大會堂即引來大批傳媒包圍，當問及對港府收回部分高爾夫球場興建房屋有何意見，他聞言後略頓了頓，隨即表示：「我支持呀。」現場記者追問原因，惟黃志祥只不停重複地講「我支持」，連講三四次。

直到有記者指，有批評認為措施會影響香港國際聲譽，黃志祥才回答，說：「香港是自由市場，任何人都有他的意見，我係支持嘅。」又指不擔心未來土地供應會減少，集團會繼續投地。至於措施會否推高樓價，黃志祥微笑回答：「這個你要問政府。」

黃志祥言畢後轉身意欲離開，有記者在他身後問道，是否支持特首林鄭月娥繼續做下任特首，黃志祥迅即回答：「當然支持啦！」記者問他原因，他重複地講：「當然支持，當然支持，一定係支持！」更豎起大拇指大讚：「佢係最好嘅！」換言之，黃志祥為回應是否支持林鄭連任，以及林鄭政府收回部分高球場建屋，在短短65秒內共講了10次「我支持」。