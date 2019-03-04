【政圈風聲】醫療爆煲引爆前線打「小報告」　陳茂波暗摑醫管局

財政司司長陳茂波昨日（3日）發表題為「辦法總比困難多」的網誌文章，專題探討公共醫療體系問題，看來「醫療爆煲」不僅令市民抽心，亦觸動了港府高層的神經。 有政界人士指，陳茂波的撰文表面溫和平靜，實質處處狠摑醫管局，特別是他提及在制定預算案期間廣泛接觸前線醫護人員，聽到不少現時體制運作的痛點，「令我更深刻感受到問題的嚴重性及迫切性」，這句話其實已是對醫管局管理層提出的尖銳「提醒」。 財政司長主管財，如今陳茂波對「醫療爆煲」問題看不過眼且「幾乎講到出口」，料是港府整個高層團隊的意志，看來對醫管局「動手術」的日子不遠矣。

陳茂波在擬定預算案前曾由下而上接觸公營醫療體系內的不同持份者。（資料圖片／羅君豪攝）

陳茂波在網誌中提到制訂預算案過程中遇到兩類人，一是病人，「曾經有一位病人向我訴說，她在公立醫院的癌症治療中心遇到的情況，包括好些醫療設備已頗陳舊落後」；一是醫護人員，「也有醫護人員向我表達工作環境的管理如何欠妥善，診症以外的行政工作過於繁重，以及在引進新的醫療儀器方面進度亦不理想，嚴重影響士氣」。那位「病人」是否真有其人，不得而知，但滿肚屈結的「醫護人員」則肯定屬實，有政界人士透露，在陳茂波落區聆聽意見期間，不少前線醫護人士的確趁機大打醫管局「小報告」。

該政界人士笑言，該類「小報告」厚過醫管局內部的病人醫療報告，其中較突出的投訴至少有三：

（一）過去七、八年間，醫管局內衍生一種另類「平均主義」，當有中層人員向上級提出以新服務改善現有做法，每每會被質問，該種新服務是否所有聯網都有足夠資源提供？若不是所有聯網都可負擔，便免問。中層或前線醫護人員批評，這種「平均主義」的出發點，是緊張聯網表現多於緊張病人福祉，且摧毀體制的積極性和創新度。

（二）中層人員向上級申請資源改善服務，進度緩慢，甚至有被「拖延」的問題。

（三）管理層吝於改善前線醫護薪酬待遇。

醫管局曾被指存在「山頭主義」。（資料圖片）

其實，醫管局管理百病叢生，早已是老生常談。2015年，政府公布的醫院管理局檢討督導委員會報告中提到，聯網安排造成「山頭主義」，令到資源調配和溝通出現問題。另外，亦有醫生曾批評，有醫護不斷被召到醫管局總部開會，開會擠壓了診症時間。

衞生服務界立法會議員李國麟認為，是次《預算案》有「專款專用」的特點，認為關鍵是撥款如何有效運用到前線，故他認為醫管局下一步應交代如何善用是次《預算案》撥款，他又認為食衞局局長陳肇始應好好監察撥款的使用。

看來，醫管局管理層急須為現有痼疾把脈，加以糾正，否則只能等港府「落猛藥」治理。