陳茂波認難公營醫療問題根治　「非有錢便能解決」

財政司司長陳茂波早前發表最新一份預算案，他今日（3日）在網誌中表示，預算案有關公營醫療服務的措施，都是與相關部門多番討論，才敲定現時的改善建議。不過，他承認有關措施不足以根本性地解決所有積存已久的問題，又稱不少問題累積已久，並非一時三刻能迅即解決，更需要梳理出問題的核心、用心聆聽。

陳茂波指出，不少問題累積已久，不能一時三刻能迅即解決，更需要梳理出問題的核心、用心聆聽。（資料圖片）

陳茂波網誌以「辦法總比困難多」為題，指本年度財政盈餘預測為587億元，當中有七成三用作一次性分派，比率高於去年的約4成，包括寬減物業差餉、向有需要學生每人發放2500元津貼、為中學文憑試學校考生代繳考試費等。

承認公營醫療措施不能根本性解決問題

陳茂波表示，預算案有關公營醫療服務的措施，都是與相關部門多番討論，才敲定現時的改善建議。他又說，曾經有一位病人向他訴說，公立醫院的癌症治療中心醫療設備已頗陳舊落後；也有醫護人員指出，工作環境的管理欠妥善，診症以外的行政工作過於繁重等，嚴重影響士氣。

他承認，預算案中的相關四項措施，並不足以根本性地解決所有積存已久的問題，例如將凍結已久的醫生加班津貼略為上調，所能發揮提振士氣的作用很有限。不過，他認為這是「起步」及「開始」，更可利用上述措施與公營醫護體系人員表達欣賞及謝意。

陳茂波指，以公營醫療問題為例子，是想說明社會面對的「問題、痛點」，往往累積已久並非一時三刻能迅即解決。他指，沒有錢當然難做事，但亦非有錢便能解決，更需要的是梳理出問題的核心，共同研究對策，辨識長、中、短期的問題及解決方案，切實堅定地執行。

認為預算案不「被動」

對於有意見指出，預算案僅被動地接納政策局提出的建議，他認為是「誤解」。他指出，無論在醫療、創科等範疇，他們都曾相關政策局探討建議，若可馬上實施，都已包括在預算案之中。