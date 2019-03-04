【財政預算案】理解市民因減派糖措拖不開心　陳茂波：請大家體諒

財政司司長陳茂波上周三（27日）發表新一份《財政預算案》，相對去年，俗稱「派糖」的一次性舒困措施規模減逾三成，只有429億元。 陳茂波今天（4日）接受電台訪問時說，今年所錄得盈餘減少，故需「睇餸食飯」，縮減派糖規模，理解有市民對「粒糖細咗」不開心，不過他希望「大家體諒」。

陳茂波的民望在《預算案》錄得新低，他指今年《預算案》投入資源改善醫療系統、公廁、海濱等，「個個反應都唔錯」，認為得到一定認同。（資料圖片/張浩維攝）

陳茂波今天出席新城電台節目時表示，政府一直監察環球經濟情況，形容經濟變化很大，例如國際貨幣基金組織（IMF）兩度下調2019年全球經濟增長預測，由增長3.9%降至3.5%，加上中美貿易戰之下，料2019年香港經濟將會錄得2至3%的實質增長。

他又估計，今年中國經濟增長亦會較去年緩慢，不過東盟等發展中亞洲國家的經濟增長或有6至7%，他鼓勵港商可到這些國家投資和供應貨品。他續指香港最近在泰國開設經貿辦事處，印尼、新加坡亦有設經貿辦。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》上月底推出，關於香港部分著墨頗多，陳茂波認為綱要為香港給予很好的機會，在香港擁有優勢的範疇發揮空間。他指科學園未來將發展人工智能和大數據，盼吸引海內外大學和公司來港投入發展，他稱英國皇家帝國學院、美國哈佛學院等著名院校亦在洽談之中。

今年「派糖」措施較去年少，例如綜援、生果金、長津人士由去年的「三糧」變得今年的「雙糧」。陳茂波表示，理解有市民因「粒糖細咗」不開心，不過他希望「大家體諒」，他解釋今年所錄得盈餘減少，加上有盈餘並非因政府賺多了錢，而是去年應使用的公帑因各因素，需延至今個財經年度使用。

陳茂波的民望在《預算案》錄得新低，他指今年《預算案》投入資源改善醫療系統、公廁、海濱等，「個個反應都唔錯」，認為得到一定認同。