【財政預算案】護士工會：措施頭痛醫頭、腳痛醫腳　促發特別津貼

最新一份《財政預算案》向醫管局提供688億元撥款，當中有7.2億元用作多項挽留人手的特別措施。兩個護士工會今日（3日）回應指，措施對於解決病房環境惡劣擠迫、醫護人員人手短缺問題，只屬「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。 工會又表示，當局應向全體醫管局護士發放特別津貼，例如夜班津貼，以提升士氣及挽留人材。

香港護士總工會及華員會護士分會表示，《財政預算案》的措施對於解決病房環境惡劣擠迫、醫護人員人手短缺問題，只能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，只屬「可予接受」。（資料圖片）

香港護士總工會及華員會護士分會今日發新聞稿，回應最新一份《財政預算案》。新聞稿指出，本港公立醫院病房環境惡劣擠迫、醫護人員人手短缺問題，導致病人得不到應有的優質服務，「乃拜前港英政府及特區政府欠缺長遠全面規劃的短視政策所賜。」

工會認為，政府額外撥款7億元予醫管局，對於解決病房環境惡劣擠迫、醫護人員人手短缺等長期存在的問題，只能起「頭痛醫頭、腳痛醫腳」紓緩作用，亦可予接受。

工會續指，復康醫院同樣面對人手短缺問題，當局應訂立切合實際需要的人手指標、盡快聘請全職或兼職護士以及分流病人，以改善擠迫病房環境；長遠則需增加資助大學護理學額。

對於醫管局調高加班特別酬金，工會認為，相關做法不合理及未能有效解決人手不足問題。