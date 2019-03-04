【移交逃犯】台人權組織反港府修例　憂「進了香港回不了台灣」

港府上月中向立法會提交修訂《逃犯條例》以及《刑事事宜相互法律協助條例》的建議，諮詢公眾20日，至今天結束。多個台灣人權組織今(4日)早上到台北香港經貿辦事處外抗議示威，指修例危害所有在港旅客的安全，「大家都知道中國司法審判的不公正，經常任意逮捕及關押跟共產黨意見不同的人」。

港府保安局上月中向立法會提交修訂《逃犯條例》以及《刑事事宜相互法律協助條例》。(資料圖片/余俊亮攝)

台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、經濟民主連合、台灣教授協會、台灣制憲基金會及華人民主書院約10名成員，早上到金鐘經貿辦事處外抗議港府提出修訂《逃犯條例》，眾人手持標語及高呼口號「反對送中條例，維護國人旅港安全」。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，香港政府修例過程倉猝，期間沒有諮詢台灣政府意見，質疑修例目的非為起訴在台發生的香港情侶謀殺案疑犯，「他真的是要解決問題嗎? 還是想要借由這樣的刑事案件，去擴展讓每個到香港的人都有被引渡到中國的危險?」

華人民主書院曾建元表示，該機構設立及註冊於香港，他自言雖在機構任董事主席，但他一直被拒入境香港。「現在我又更擔心了，萬一我進得了香港，我出不了香港回不了台灣。」他指香港過去一向以其法治聞名於華人社會，過去一直是台灣人民主化過程中學習效法的對象，但曾幾何時香港法治已經淪喪得要由兩岸三地中最為落後的中國人民共和國來支撐。