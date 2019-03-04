【2019兩會】林健鋒引述韓正講話：認同港府處理民族黨的手法

主管港澳事務的國務院副總理韓正今（4日）下午3時接見在北京出席全國兩會的港澳政協委員。這是韓正掌管港澳事務後，首次與港澳全體政協委員會面。全國政協常委胡定旭在會後表示，韓正的發言時主要講述大灣區，讚揚特首林鄭月娥有承擔、有作為；全國政協委員、經民聯林健鋒則引述韓正的講話，說香港經濟及法治都好，民生有改善，對特區施政感到滿意，又指韓正認同香港政府處理民族黨的手法，要求各委員也出聲支持特區政府。

主管港澳事務的國務院副總理韓正今（4日）下午3時接見在北京出席全國兩會的港澳政協委員（香港電台影片截圖）

韓正下午3時現身北京政協禮堂，同場的有全國政協副主席董建華、馬飈、何厚鏵及梁振英、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任傅自應，以及全國政協港澳台僑委員會主任朱小丹等人。韓正到場後先向站在前排的政協委員握手，包括霍啟剛。

會議由何厚鏵以普通話作主持，他讚揚昨天全國政協主席汪洋發表的工作報告實事求是，又指今次會議圍繞全國政協工作和港澳融入國家發展大局等議題。何厚鏵表示由於時間緊逼，請各個委員發言時「開門見山，直奔主題」，每人發言時間不要超過6分鐘。其後由全國政協常委、世衛前總幹事陳馮富珍首先發言，主題為「香港在國際人民交流中的獨特作用」。