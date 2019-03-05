【2019兩會】總理報告重提港人治港　譚耀宗：釐清大原則減少揣測

國務院總理李克強今（5日）在第十三屆全國人大第二次會議上發表政府工作報告，當中就港澳部分，重新提及「港人治港」、高度自治的方針。全國人大常委譚耀宗表示，有一次的報告因篇幅所限而不齊全，而今年報告則較完整，將過往中央對港澳政策都重申一遍，說清楚大原則，相信有利於減少無謂揣測。

譚耀宗表示，中央一貫堅決落實「一國兩制」，而且有非常嚴格要求，不論是大灣區發展或其他政策，都要嚴格按照憲法及《基本法》辦事。（彭毅詩攝）

在去年全國人大第一次會議上發表的總理報告中，刪去了「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的字眼，是自2015年來首次。而今年的報告重提「港人治港」及高度自治有何意味，譚耀宗表示，報告的字眼是比較概括性，而去年的報告中外界關注缺少了「高度自治」字眼，是否代表中央政策有所改變，他指事實上沒有改變，「就算不出現或出現的次數較少，都不等於無咗」，指出中央政策嚴格謹慎，一旦確立了就不會輕易改變。他又說，當前的重點是經濟發展，讓香港融入國家的發展大局。 譚耀宗又表示，有一次的報告因篇幅所限而不齊全，而今年報告則較完整，將中央關於港澳政策都重申一遍，說清楚大原則，有利於減少無謂揣測。

另外，是次總理報告亦再次刪去「推進民主」，是否意味林鄭政府在餘下任期不會推動政改，譚耀宗稱政府會處理政改事宜，何時檢視或重新推動要視乎政府的衡量。

港區全國人大代表、行政會議成員葉國謙表示，「沒有感覺」是次重提有關字眼是修正去年報告，指「一國兩制」、「港人治港」、高度自治是中央對香港的一貫政策，《基本法》內亦有清楚表明，香港自回歸20多年一直在實行，包括粵港澳大灣區規劃也是在「一國兩制」基礎下制定。

港區全國人大代表陳振彬相信中央政府非常關注香港的穩定性，質疑是否每次中央政府發表工作報告都需加入有關字眼，認為《基本法》已清楚寫明有關的方針，認為是當一些人對有關方針的演繹不太準確，因此需要強調，認為這是好事。港區全國人大代表蔡素玉亦表示，是次報告並非重提「港人治港」和高度自治，指多年來一直不斷強調，認為是否加入有關字眼是很自然。

被問到是次重提「港人治港」、高度自治的方針是否與中美貿易戰有關，港區全國人大代表陳勇表示，國際環境因素對報告內容多少會有互為影響，但該影響未必是決定性，指中央已多次強調對港方針，能令香港人安心。

另一位港區全國人大代表陳亨利表示，感受到中央政府對香港的支持及重視，認為香港各界必須充分理解國家發展的大方向，尤其要落實好《粵港澳大灣區規劃綱要》，發揮香港所長，貢獻國家所需。