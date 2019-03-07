歐陽伯權7月接任港鐵主席　田北辰盛讚：有EQ有政治智慧

政府今日(7日)宣布，委任嶺南校董會主席歐陽伯權接任馬時亨擔任港鐵董事局主席，今年7月上任，任期兩年半。立法會鐵路事宜小組委員會主席、前九鐵主席田北辰表示，本身與歐陽伯權不相識，但知道他作為嶺南大學校董會主席處理學生的糾紛時，願意放下身段與學生談天，大讚對方「有EQ（情緒智商）、有政治智慧」。 民主黨林卓廷則表示，期望新的港鐵領導團隊可以扭轉過往就工程醜聞隱瞞的做法；又要求新領導層扭轉「企業傲慢」文化，加強管理人員的問責性和透明度。

田北辰稱讚歐陽伯權﹐指他作為嶺南大學校董會主席處理學生的糾紛時，願意放下身段與學生談天。(資料圖片/陳焯煇攝)

田北辰認為，擔任港鐵主席要懂得面對乘客、傳媒和議員，亦尤其是要細心聆聽，他解釋大部分公關災難源於記者會「開完仲衰過唔開」，令其他人發現主席很多事情都答不來，以及發言內容非事實：「主席責任是發現有大是大非要出來解畫時，他責任真的要在內跟到足，與同事樣樣都審視仔細，令他安心出去見世界，見後大家都企得穩，那是需要很大耐性，真的很重視對外溝通，我聽到他（歐陽伯權）在這方面似乎很重視。」

林卓廷則期望，新的港鐵領導團隊可以扭轉過往就工程醜聞隱瞞的做法，首要任務是全面客觀調查沙中線工程問題的範圍和嚴重性，並盡快撤換誠信破產的禮頓，及作出補救措施，確保工程質量符合要求；又要求新領導層扭轉「企業傲慢」文化，加強管理人員的問責性和透明度。

現年66歲的歐陽伯權，畢業於香港英華書院，隨後在加拿大滑鐵盧大學取得城市設計及環境規劃學士學位，畢業後任職多間保險公司，並曾出任信安亞洲區總裁23年，至去年6月退休。在財金界工作逾40年，工作經驗多與保險業相關。他亦曾擔任不少公職，包括城大校董會成員和由2014年起任嶺大校董會主席等。