【大灣區】綱要提資格互認　邵家臻引林鄭：非內地社工來港工作

專業議政今(7日)與特首林鄭月娥會面約1小時，主要關注醫療、社福及教育等問題。其中社福界邵家臻表示，會面內容務實，早前出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提及，港澳與內地社會福利界加強合作，推進社會工作領域職業資格互認。 邵家臻引述林鄭指，明白兩地社工在歷史發展、課程及實踐方面有所不同，故政策原意是讓香港社工到內地工作時獲承認資，強調並非要內地社工來港工作。

衛生服務界李國麟表示，已向林鄭反映三級醫療問題，其中包括基層護理、預防流感及現時公共醫院面臨「逼爆」情況、街症不足等問題，同時亦要求醫管局正視管理問題，確保政府增撥資源後能夠用得其所。(羅家晴攝)

對於《財政預算案》提及200億購入60個物業以增設長者中心、幼兒中心等社福設施，邵家臻對此表示歡迎，他稱會關注政府如何分配物資及有關用途，而特首表示鼓勵他們向勞工及福利局表達意見。

另外衛生服務界李國麟表示，已向林鄭反映三級醫療問題，其中包括基層護理、預防流感及現時公共醫院面臨「逼爆」情況、街症不足等問題，同時亦要求醫管局正視管理問題，確保政府增撥資源後能夠用得其所。會計界梁繼昌指，立法會帳委會期望邀請審計署，審計醫管局的工作，他引述對方稱會作考慮。同時梁繼昌建議外聘顧問公司為醫管局作大型檢討。