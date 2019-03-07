【拆局】林鄭與建制派種下嫌隙　韓正出手降溫　劍指三隧分流

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正昨早出席港區全國人大代表團會議，港區人大副團長黃玉山會後引述，韓正於會上提及對香港「四個印象」「及「四點期望」，其中要求港區人大支持政府及特首依法施政，要懂得換位思考。黃玉山又引述韓正指，「那種支持，不是一般支持，是全力支持」，表明中央高度尊重特首意見。 有政界人士指，特首林鄭月娥上場後，與建制派關係一直若即若離，尤其在提高長者綜援年齡門檻一役，一句「是各位批准的」，大大觸怒建制派，甚至傳出有人透過不同渠道向北京反映不滿。今次韓正開腔，其實是向全體建制派放話，要求全面歸隊，特別是對即將再度上立法會闖關的三隧分流方案，要「換位思考」、「全力支持」。

特首林鄭月娥於1月出席立法會答問會時表示，提高長者綜援年齡門檻內容早已存在於2018/19撥款條例草案的預算開支，反問議員是否記得有關決定獲得各位投下贊成票，此話引起建制派嘩然。(資料圖片/林若勤攝)

自特首林鄭月娥上場後，就一直被指「親泛民」，其中她與公民黨郭榮鏗被指關係份外友好，郭更被建制派冠以「奶媽契仔」之名，加上林鄭去年出席民主黨黨慶捐款三萬元，更是惹來建制派的微言、不滿。

今年初政府宣布落實收緊長者綜援年齡，雙方緊張關係進一步升溫。特首林鄭月娥於1月出席立法會答問會時，強調不會撤回提高長者綜援年齡門檻的決定，她當時指內容早已存在於2018/19撥款條例草案的預算開支，反問議員是否記得決定獲各位投下贊成票。「議員批准論」一出，不僅令建制派嘩然，更令當日被逼對預算案投下贊成票的他們落入尷尬境地。

事後不同建制政黨紛紛批評政府繞過程序，在政策實施前未有再諮詢福利事務委員會，斥林鄭的言論「不負責任」、「賴皮」。建制和泛民議員更是罕有地攜手通過擱置收緊長者綜援無約束力議案。

建制派向來是港府在立法會護盾，若然兩者嫌隙擴大，對林鄭百害而無一利。尤其政圈一直流傳，過去一年多，建制派透過不同渠道向北京反映對林鄭的不滿，不利整個建制陣營團結。

韓正趁出席港區人大代表團，提出「全面支持」特區政府及特首施政，令人聯想到是為林鄭出手補鑊。港區人大代表團中，譚耀宗、葉國謙、陳勇是民建聯高層，鄭耀棠、吳秋北來自工聯會，馬逢國屬G6成員、田北辰代表圓桌實政，加上以政協身份同身處北京的林健鋒、盧偉國等經民聯核心，幾乎立法會內的全數主要建制政團應該都對韓正聽得很清楚。

事有湊巧，全國兩會之後，三隧分流會在今月底向立法會再闖關，之前民建聯和工聯會等都表態暫難接受港府提出的優化措施方案，令三隧分流面臨夭折厄運。當局早前私下向議員表示，三隧分流方案是林鄭說服中央，令西隧股東中信首肯不加價才達成，即北京亦認同方案的重要性。政界人士認為，韓正公開要求建制派「換位思考」、「不是一般支持，而是全面支持」特區政府施政，是要建制派歸隊，讓步支持三隧分流方案。