傳北京命林鄭任內立23條　胡志偉：恐特首候選人作「投名狀」

《now新聞》和《明報》報道指，中央要求特首林鄭月娥在本屆任期內完成《基本法》23條的立法工作，於明年7月立法會換屆前通過，報道又稱中央估計為23條立法，令建制派在2020年立法會選舉失去兩席，認為建制派「輸得起」。 民主黨主席胡志偉強調，要先有雙普選和政治制度民主化，才可為23條立法，又擔心傳出此消息後，或令有些希望角逐特首寶座的人，以支持23條立法作為「投名狀」。他指，在未有民主前為23條立法，香港將會失去國際城市地位和價值。 港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北表示，《基本法》23立法的話題已經談了很久，他稱香港有憲制責任進行立法工作，「幾時立法都係合適」，認為要盡快完成這工作。

鍾國斌表示「聽都未聽過」23條立法的消息。（資料圖片/盧翊銘攝）

胡志偉表示，香港人知道23條立法是憲制責任，但強調23條立法前，政治制度必先民主化及達致雙普選，他認為傳出此消息後，或有些希望角逐特首寶座的人，以支持23條立法作為「投名狀」。

他又指，近期在修改《逃犯條例》的討論中，國際社會、商界，以至本地商界政黨如自由黨，亦擔心條例會為《基本法》「開後門」，而要面對內地的法律風險。他指出若在未有雙普選前為23條立法，香港將會失去國際城市地位和價值。

涂謹申指出，北京一向希望為23條立法，是公開秘密，他認為傳出的風聲「唔係咁實」。他續指林鄭直接向國家主席習近平匯報，習近平以下的官員例如國務院副總理韓正等不會要求林鄭為23條立法。他又認為現在傳出要就23條立法，可能只是一些死硬派的主張，呼籲港人不要「驚人治港」。

涂謹申又指，政府欲修改《逃犯條例》，引來商界憂慮，指修例為商界「搞咗個大頭佛」，若23條立法，將對香港造成很大影響。

鍾國斌則表示，「聽都未聽過」23條立法的消息，他指自從林鄭當選，一直有傳23條立法是中央給予林鄭的任務，他認為林鄭只剩一半任期，時間上未必做到，若本屆要就23條立法，現在應成立專責委員會，處理23條立法的問題，「好似土供組（土地供應專責小組）咁，大辯論！」

民主派區諾軒直指，倘中央要求本屆政府就23條立法的消息屬實，香港將萬劫不復。區諾軒指出，修改《逃犯條例》一事上，台灣藍、綠陣營亦感到憂慮，在此時為23條立法，令國際對香港失去信心，影響香港的國際地位，令更多香港人選擇移民。