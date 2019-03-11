【2019兩會】探月工程總設計師吳偉仁：中國人10年內登月建科研站

全國政協委員、探月工程總設計師吳偉仁昨日（10日）在全國政協十三屆二次會議第三次全體會議發言時介紹了中國未來月球探測計劃。 他在發言中提到未來十年，月球南極將出現由中國主導、多國參與的月球科研站，中國人的足跡將踏上月球。

探月工程總設計師吳偉仁預計未來月球南極將會出現由中國主導的科研站。（新華社）

自2004年實施探月工程以來，實現了五戰五捷，特別是嫦娥四號首次實現在月球背面軟着陸和巡視探測。吳偉仁在發言中讚揚中國1探月工程研製隊伍敢於創新，實現了多個國際首次：包括首次獲得7米分辨率全月立體圖，已經保持8年的世界紀錄、首次在地月拉格朗日L2點進行長期探測、首次獲得月表下面200米左右的地質剖面圖。

吳偉仁承認，中國與世界航天強國還有不小的差距，但隨着今年嫦娥五號從月球採樣返回，明年發射第一個火星探測器等標志性工程的實施，中國將躋身於世界航天強國行列。未來10年左右，月球南極將出現中國主導、多國參與的月球科研站，中國人的足跡將踏上月球。

吳偉仁在發言時並沒有具體說明未來月球科研站怎麼建設。不過在國新辦此前舉行的嫦娥四號任務有關情況新聞發布會上，國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華表示，嫦娥五號取樣返回之後還有3次任務。

一是嫦娥六號計劃在月球南極進行採樣返回，會根據嫦娥五號的採樣情況來確定是在月背還是正面。嫦娥七號會在月球南極對地形地貌、物質成分、空間環境進行一次綜合探測任務。嫦娥八號除了繼續進行科學探測試驗以外，還要進行一些關鍵技術的月面試驗，例如說採用3D打印技術，能不能在月亮上利用月壤建屋等，並要通過嫦娥八號驗證部份技術，為以後各國共同構建月球科研基地做前期探索。

（綜合報道）