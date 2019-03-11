【王敏剛病逝】造船大王長子　曾捲入破產風波　多年要求23條立法

港區全國人大代表王敏剛今日（11日）晚上6時於香港病逝，享年70歲。王敏剛為香港「造船大王」、中華造船廠創辦人王華生長子，惟父子兩人8個月內接連逝世。近年廣為人知的是，他於2015年11月以1.2億元，把一幢港島南區壽山村道洋房售予「玩具大王」蔡志明。王敏剛於2016年捲入破產風波，被一間海外註冊公司入稟高等法院，要求頒令王敏剛破產，不過在去年11月，他以1.2億元購回洋房。 王敏剛的政治立場和言論相當惹火，自2003年起，他每年均會在兩會提出討論《基本法》23條立法，不過自2017年起開始未有就23條作提案，當時他指沒有迫切性，又明言不會對特首林鄭月娥不就23條立法感到失望。

自2003年，王敏剛每年均會在兩會提出討論《基本法》23條立法。（資料圖片）

王敏剛是「造船大王」王華生長子，王華生於1939年來港，由船塢學徒做起，於1961年創立中華造船廠，早期以製造躉船為主，其後不斷拓展業務，協助公司上市，並涉足國際海上造船、探油設備工程等工作，七十年代與包玉剛及董浩雲齊名，被譽為香港三大船王。王華生於九十年代起健康轉差，已逐漸淡出家族生意，交給子女打理。王華生去年7月逝世，享年93歲。

王敏剛生於1949年，畢業於美國加州大學機械工程系學士，他於1993年起開始擔任港區全國人大代表，曾於1997年至1999年任臨時市政局委任議員。王敏剛胞弟是港協暨奧委會義務秘書長、泳總會長王敏超。

王敏剛是香港著名企業家，他於1981年創立剛毅（集團）有限公司，附屬公司有西北拓展有限公司、文化產業開發有限公司、文化資源開發有限公司、絲路旅遊管理有限公司等，主要開發文化古蹟地區房地產、景點開發、文化酒店投資、文化旅遊和文化酒店管理和開發民族工藝品等，其中最為著名是推行絲綢之路旅遊業。他亦擔任多個商會主職，包括香港中華總商會榮譽會長、香港中華出入口商會榮譽會長、全國工商聯旅遊業商會副會長等。2003年，他獲頒香港特別行政區銅紫荊星章。

近年廣為人知的是，他於2015年11月以1.2億元，把一幢港島南區壽山村道洋房售予「玩具大王」蔡志明。王敏剛於2016年捲入破產風波，被一間海外註冊公司入稟高等法院，要求頒令王敏剛破產，不過在去年11月，他以1.2億元購回洋房。根據資料，新鴻基信貸當時與王敏剛訂立貸款協議，借出三筆貸款合共1.55億元，年息高達18厘，提到借款是用於購買「深水灣之住宅物業」。

黃華生（右）亦在七十年代參與少年警訊的前期工作，有「少訊之父」之稱。（警務處圖片）

多次要求就23條立法

王敏剛的政治立場備受爭議，言論亦相當惹火；自2003年，他每年均會在兩會提出討論《基本法》23條立法，不過自2017年起開始未有就23條作提案，認為沒有迫切性，又明言不會對林鄭月娥不就23條立法感到失望。不過他於2017年要求全面取消外籍法官，認為是適當時機檢討外籍法官制度，他又批評，近年司法制度中出現「莫名其妙」和「不分是非黑白」的情況，對衝擊社會「暴徒」從輕發落，七警卻被嚴懲。

2016年2月發生旺角騷亂，他當時稱與部份港區人代在兩會提案，將內地《反恐法》以《基本法》附件三方式適用於香港。