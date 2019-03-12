港大民研最新結果　林鄭評分微升　三司僅財爺下跌

香港大學民意研究計劃今（12日）公布最新一輪特首及問責司局長民望數字。該次調查，是財政司司長陳茂波上月底發表預算案後，港大民研首次公布特首及各主要官員民望。 調查結果顯示，三位司長中，只有陳茂波民望評分下跌0.8分至39.7分。政務司司長張建宗則升1.3分至47.7分，是近4個月以來最高分。至於三司中評分一直墊底的律政司司司長鄭若驊，今次就錄得3.1分升幅，達34.4分。 而行政長官林鄭月娥民望評分亦微升0.9分至50.9分。

調查結果顯示，三位司長中，只有陳茂波民望評分下跌0.8分至39.7分。（資料圖片/梁鵬威攝）

林鄭民望連續兩個月上升，回復到今年1月的50.9分水平，惟其淨支持率就從-7%大幅下滑至-16%。

三名司長方面，政務司司長張建宗民望就創今年新高，達47.7分。惟支持率淨值跌4個百分點，只有-1%，是近4個月來首次呈現負數。陳茂波就跌至-30%，鄭若驊跌至-40%。

13名局長方面，10人支持率淨值上升，2人下跌，1人不變。勞工及福利局局長羅致光上月支持率淨值急跌到只有1%後，今次回升14個百分點，至15%。局長中，支持率最高的是食物及衛生局局長陳肇始，比上一輪上升4個百分點達35%。民政事務局局長劉江華則為-14%，是13名局長中最低。

創科局局長楊偉雄、教育局局長楊潤雄、運輸及房屋局局長陳帆亦為負數，分別是-5%、-6%及-10%。