譚文豪料禁波音737 Max成全球趨勢　民航處頒禁飛令不應有壓力

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機空難事件後，內地等多地因應同一型號新機短短五個月內發生兩宗嚴重空難，已停飛同型號客機。本港民航處則確認，香港無任何波音737型號的飛機註冊。 本身是民航機師的立法會議員譚文豪接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，雖然本港沒有同款客機註冊，但民航處有權禁止任何同類客機進入香港空域，以避免該款客機對本港可能造成的危險。他又指，民航處不應該只表示會密切注視事件進展，因早前新加坡亦採取禁止該款客機進入當地空域的做法，他估計，會有越來越多國家禁飛波音737 MAX 8，香港現時採取措施，不應有任何壓力。

本身是民航機師的立法會議員譚文豪接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，雖然本港沒有同款客機註冊，但民航處有權禁止任何同類客機進入香港空域，以避免該款客機對本港可能造成的危險。（資料圖片/盧翊銘攝）

譚文豪表示，失事飛機本身是波音公司出產 ，波音可頒布全球禁飛，而美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）亦有權不向該機型發出適航證明，令該款飛機不會在包括香港在內的全球範圍飛行。

他認為，雖然現時波音737 Max 8仍未全球禁飛，但包括新加坡等地已發禁令，禁止該機型進入新加坡空域。他指，至今本港民航處只表示會密切注視事件，如同「等運到」、想「跟大隊」。他又表示，民航處就算現時禁飛737 Max 8，也並非第一個採取同類做法的地區，不應該有壓力。

他又指，目前本港沒有該款客機註冊，但如民航處認為，若有該客機在港註冊，就應該禁飛，則其實並非在香港註冊的該款客機進入香港範圍時，造成的危險沒有分別；而香港作為全球第三大航空樞紐，禁飛該款客機，亦能對波音公司施壓，迫使其盡快補救。