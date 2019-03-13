【埃塞俄比亞空難】歐盟下令禁飛波音737 MAX

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機周日（10日）起飛不久即失事墜毀，全機乘客與機組人員罹難。這款新型客機5個月內發生2宗空難，衝擊多國以及航空公司的信心。 隨着英國當局周二（12日）宣布停飛相關機型，歐洲多個國家如法國、德國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、比利時和挪威亦相繼加入禁飛行列。歐洲航空安全局（European Aviation Safety Agency）隨後宣布禁止兩款波音737 MAX客機飛行。

英國民航局（Civil Aviation Authority）周二表示，停飛該機型的決定是一項預防措施，因為當局「仍未從飛行數據記錄儀中收到足夠關於這次墜毀的資料」。

法國民航局周二亦表示會加入禁飛行列，「法國正在謹慎留意調查的進度」。德國交通部長朔伊爾（Andreas Scheuer）指該機型會被禁飛。德國禁飛令將維持三個月至6月12日。

全荷通訊社（ANP）引述荷蘭交通部長指將禁飛波音737 MAX 8客機。愛爾蘭航空管理局（Irish Aviation Authority）表示會在當地時間下午3時起實施禁飛。而奧地利交通部長霍費爾（Norbert Hofer）周二同樣發表聲明宣布決定禁飛，「航空界裏安全至關重要。」比利時通訊社（Belga）則引述交通部長貝洛（Francois Bellot）宣布有關決定。

歐洲航空安全局則宣布，禁止波音737 MAX 8和737 MAX 9客機飛行。

（綜合報道）