【鄉選風雲】傳梁福元「位換位」扶兒子上位　戰直選保家族版圖

牽動新界政治版圖的27個鄉事委員會換屆選舉陸續揭盅，今日元朗十八鄉鄉委會的人事洗牌亦塵埃落定，在現屆主席梁福元不角逐連任下，十八鄉西區議員程振明順利「接棒」，成功當選主席，而梁福元的長子梁智峯則當選副主席。梁福元接受查詢時形容是次選舉非常順利，對程振明接任「鄉頭」十分有信心，希望他能繼續捍衛新界人的傳統權益。 梁福元卸出「鄉頭」之位，不代表從此退隱江湖。在2016年立法會選舉被戲稱「西毒」的梁，盛傳部署出戰年底區議會選舉，且角逐的議席正正就是十八鄉西選區，即與程振明互換位置。梁福元接受《香港01》查詢時直認有意轉戰直選，稱由1994年開始已參與區選，「直選是我老本行！」 談到長子梁智峯當選鄉委會副主席，梁福元可謂笑逐顏開，他指長子為人較沉厚寡言和「食腦」，盼兒子可從程振明和其他前輩身上好好學習，「磨練返十年、八年先！」會否期待長子日後接任「鄉頭」，梁福元僅稱：「隨緣啦。」又說：「上到呢個位，都要睇吓佢發揮成點。」 梁福元轉戰直選，長子當選鄉委會副主席，為接任「鄉頭」作預備，次子梁明堅擔任民選區議員的成績亦不錯。有傳梁福元棄任「鄉頭」，實為「金蟬脫殼」，力圖為梁福元家族壯大政治勢力，為未來好好鋪路。

梁福元表示，棄任「鄉頭」是希望把時間留給家庭，好好享受家庭樂。（資料圖片／吳煒豪攝）

家族版圖橫跨鄉委會、區議會

梁福元已擔任三屆十八鄉鄉事委員會主席，十二年來經歷過各種風風雨雨，包括兩次競爭激烈的特首選舉、反對政府清拆村屋僭建物、「新界皇」劉皇發逝世、鄉事組黨風波等。梁福元接受訪問時回顧十二載「鄉頭」歷程，強調任內一直十分努力捍衛新界的傳統權益，為新舊居民和諧相處努力，不過坦言「時代一路改變」，希望其他香港人能夠明白，新界人的傳統權益並非特權。

是次鄉事委員會選舉爆出不少風波，甚至發生流血事件，梁福元表示，今天舉行的十八鄉鄉事委員會選舉非常順利，所有職位的參選人都是高票當選，其中程振明成功「接棒」當選「鄉頭」，梁的長子梁智峯亦高票當選鄉委會副主席。

政圈盛傳梁福元棄任鄉頭，是旨在與程振明「位換位」，於年底區議會選舉角逐十八鄉西選區的民選一席。梁福元直認有意轉戰直選，稱由1994年開始已參與區議會直選，形容直選是他的老本行，希望透過「換一換位置」，專注地區工作。

梁福元又表示，棄任「鄉頭」是希望把時間留給家庭，好好享受家庭樂，「我依家都有七、八個孫啦，都要畀多啲地方屋企。」

在今次鄉委會改選前，梁福元除執掌十八鄉鄉委會，還因是「鄉頭」而成為元朗區議會當然議員，而其次子梁明堅由2015年開始當選十八鄉中民選區議員至今，家族版圖橫跨鄉委會與區議會。如今長子梁智峯當選鄉委會副主席，被指是扶植上位攀上主席的踏腳石。

梁福元向記者分析兩子性格及政治前途，指長子為人較沉厚寡言和「食腦」，而擔任十八鄉中民選議員的次子梁明堅作風較積極，希望長子晉身鄉委會後，可從程振明和其他前輩身上好好學習，「磨練返十年、八年先！」會否期待長子日後接任「鄉頭」，梁福元僅稱：「隨緣啦。」又說：「上到呢個位，都要睇吓佢發揮成點。」

梁明堅自從2015年當選區議員，四年來一直與父親梁福元「父子檔拍著上」，在颱風山竹襲港期間，梁家更總動員為十八鄉清理塌樹，梁明堅下屆連任高唱入雲。如今長子當選鄉委會副主席，梁福元又轉戰直選，有分析認為梁福元今次「位換位」，實為「以退為進」，扶植兒子上位，鞏固梁福元家族在鄉事政治版圖的勢力。

颱風山竹去年襲港，梁明堅（左）與梁福元（中）和梁智峯（右）清理塌樹。（梁明堅facebook）

梁福元形容現擔任十八鄉中民選議員的次子梁明堅（左）作風較積極。（資料圖片／梁鵬威攝）

曾樹和落敗 梁福元：好難講

元朗屏山鄉鄉事委員會昨天改選，言論惹火、曾爆出「殺無赦」言論風波的現任主席曾樹和遭到坑尾村原居民代表鄧志強挑戰，曾最終以一票之差落敗，慘遭滑鐵盧。梁福元被問到會否對曾樹和落敗感到意外，僅稱：「好難講。」又說：「選舉唔係贏就係輸，各處鄉村各處例，真係好難講嘅！」