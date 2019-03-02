【高球場】不認同港府局部收回　梁福元：將高球場搬到元朗都可以

元朗十八鄉鄉事委員會主席梁福元今出席一個農業科技活動，被問到港府局部收回粉嶺高球場發展房屋時，表明不認同有關方案，認為現時香港並非缺乏土地，而是政府政策未有善用土地及加快土地規劃，更笑言「我這裏（元朗）荔枝山莊有一千畝（即10公頃），不如你將高球場的一部分搬到這裏都可以」。

梁福元遨請漁護署助理署長馬惠忠（中）出席香港現代農業科技中心開幕禮。（李奕鳴攝）

記者隨後追問梁是否指以元朗土地用作高爾夫球場，而釋放原有的粉嶺高爾夫球用地，梁福元則強調香港並非缺乏土地，而是政府政策未有善用土地及加快土地規劃。

至於財政預算案日前出台，當中撥款200億元，購買60個私人物業，設置包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心等，梁福元認為，此反映香港土地面積「矜貴」，由於在發展前需諮詢各方意見是冗長，「他們（政府）寧願去買，所以就花費許多公帑去買這些物業」。他又認為，政府應有更好的土地政策，如將該200億撥款用作改變土地用途或政策結構，釋放土地來興建有關社福設施，效益會更好。

梁：不贊成預算案派錢

被問到社會上有聲音認為要派錢，梁福元並不贊成，質疑「派完錢，市民洗完，明年還要派嗎？」，認為政府支援政策不能只派錢，而是要「授人以漁」，例如在資金及政策上支援各個行業，令他們得以生存及持續發展，從而普羅市民都能受惠。

對於鄉郊的野豬問題，梁福元指應消滅有攻擊性的野豬，例如恢復舊有的野豬狩獵隊及繼續為野豬絕育，「人都是啦，犯法有攻擊性都要坐牢啦，要教育牠啦，如果善良沒有攻擊性呢，就找一個地方圈養牠們」。被問及會否建議讓農莊收養部分野豬，他則形容大棠有機生態園是「示範」，已收留了2隻野豬，但提醒要小心保持野豬及遊人的距離。

對於粵港澳大灣區發展綱領日前出台，被問及會否加強與內地合作，梁福元反指內地很多農業產品皆由港人投資，認為香港的農業發展保守，港府應提供政策、資金及配套發展香港的休閒農業。