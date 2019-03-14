【政壇諸事町】容海恩原來懂唱粵曲：只識《鳳閣恩仇未了情》

生命勵進基金會轄下的勵進粵劇推廣會舉辦「第二屆粵劇劇本創作比賽」，多名立法會議員日前出席啟動禮，為推動粵劇發展出力。初為人母的新民黨立法會議員容海恩亦有出席活動，並大談粵劇經，原來其母為「超級粵劇迷」，耳濡目染下，自己也懂得唱粵劇，且可一人分飾男女角，唱完子喉再唱平喉都得。近年不少服務地區的議員出席地區活動，均會為街坊大展歌喉，不知容海恩日後會否公開獻唱粵曲呢？

容海恩（右四）亦有出席活動，大談粵劇經，她表示其母為「超級粵劇迷」，常常在家中「睇大戲」。

活動於昨晚舉行，創辦的生命勵進基金會轄下勵進粵劇推廣會的「嘉美雞」老闆郭銘祥，宣布「第二屆粵劇劇本創作比賽」正式啟動，年輕得獎者可獲五千至三萬元不等的獎金，另外推廣會短期內亦有一系列支持原創粵劇的演出活動陸續舉行。

除了粵劇名伶支持活動，新民黨立法會議員容海恩、工聯會麥美娟、新民主同盟范國威，以及身兼西九文化區管理局董事局成員的油尖旺區議會主席葉傲冬昨晚亦有出席。一向有參與管樂團表演的容海恩大談粵劇經，稱其母親為「超級粵劇迷」，平日亦會家中「睇大戲」，不過她笑言自己沒有唱粵曲的天份，只懂得唱《鳳閣恩仇未了情》，亦可一人分飾男女角，既唱子喉，亦唱平喉。咁都話無天份？

「第二屆粵劇劇本創作比賽」分為學生組及公開組，旨在鼓勵年輕人發揮創作才華，一嘗編劇夢，為擁有悠長民族文化的粵劇藝術，創作新穎的題材和劇目，使觀眾更容易投入其中，產生興趣，從而令綜合性文化藝術得以傳承。得獎者除可獲得港幣$5,000至$30,000的獎金，優勝作品更有機會搬上舞台，由專業演員擔演，讓公眾欣賞演出。

生命勵進基金會是香港政府註冊的慈善團體，以推廣正向價值，扶助弱勢社群，鼓勵互愛互勉為宗旨。