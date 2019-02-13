容海恩袁彌昌笑談湊女經　日日經歷苦與甜：有仔真係要趁嫩生！

過去一年，新民黨立法會議員容海恩喜事連連，成為人妻和人母。情人節將近，容海恩抱著初生女兒，與丈夫袁彌昌一起接受《香港01》專訪，分享湊女逸事，原來兩人採取輪更制，分工為女兒餵奶和換尿片，容海恩坦言感到辛苦，但感謝丈夫分輕擔子，相反袁彌昌卻覺得輕鬆，更笑言目前的作息時間，讓他重拾昔日的學者時光。 兩口子忙著湊女之際，袁彌昌已打算在情人節撐抬腳，與妻子吃好東西，但因女兒仍小不獲同行，故今個情人節仍是二人世界。 至於議會工作，容海恩料月底復出，及時出席公布財政預算案的立法會會議。

容海恩與袁彌昌笑談湊女逸事，打算情人節出走撐抬腳。（林若勤攝）

女兒上月呱呱落地後，身兼立法會議員和大律師的容海恩多添一重「媽媽」的身份。專訪當日，容海恩一早在陪月阿姨陪同下，抱著女兒到母嬰健康院檢查身體。

「上次體重『麻麻哋』，不過現在追回來。」

「之前4個鐘飲奶一次，現在減至3個鐘一次了！」

從她與醫生的對話中，可見容海恩正仍在適應當媽媽的生活，其中餵母乳是一大挑戰。

「整個過程是疲勞，因為與我之前生活模式完全不同，之前日間要回議會，其他時候落區，現時完全沒有這種生活。坐月全部時間吃飯，為何要吃飯？為了餵母乳，不吃飯就沒有母乳。」容海恩認為母乳對孩子最好，慶幸目前仍未上班還能餵哺，但擔心恢復工作後便難以維持。

容海恩抱著女兒到母嬰健康院，醫生讚女兒體重上升。（林若勤攝）

餵哺、換片、洗澡，照顧女兒的起居飲食已成為容海恩之日常。惟這種生活才不夠一個月，容海恩已有所體會，更揚言支持去年《施政報告》所提出延長產假至14周，「必須的，不是只讓媽媽有充足休息，其實她真的要花很多心機、很多時間照顧小朋友」。她亦大嘆丈夫的支持不可缺少，稱在平衡勞工權益和社會經濟下，亦要爭取更多男士侍產假。

訪問甫開始時，容海恩單獨受訪，丈夫袁彌昌其後趕到，原來昨夜由丈夫「執勤」，至早上才能小睡一回，便匆匆趕至匯合受訪，但亦不忘為太太帶上留在家的結婚戒指。目前容海恩和袁彌昌採取「湊女輪更制」，白天至晚上由容海恩執勤，凌晨12時至早上6時則為袁彌昌的時間。

「這幾個月真的不能吃，吃得很不好，所以有人問為何你愈來愈瘦，我覺得辛苦，不知是否高齡產婦，真的要『有仔趁嫩生』」。容海恩分享生育歷程之際，袁彌昌忽然忍俊不禁：「這些可以笑的…」容海恩隨即回應一句：「真的辛苦、不容易的！」

半年內完成兩件人生大事，容海恩認為是濃縮人生，袁彌昌則形容「不是好有計劃之下，其實都是很有計劃地進行。」（林若勤攝）

回顧去年，容海恩8月下嫁袁彌昌，一個月後宣布有喜，來到本年1月誕下女兒，半年內完成兩件人生大事，容海恩認為是濃縮人生，袁彌昌則如此形容，「不是好有計劃之下，其實都是很有計劃地進行，你每樣事情expect（期待）著，幾個月之後又發生一件事，結婚，接住搬屋、生孩子，都好按部就班。」

擔起照顧女兒的責任，袁彌昌反倒不覺辛苦，笑言這段時間讓他重拾昔日的學者時光：「我過去夜晚寫作，幸好她好聽話，（現時）每晚只抽出兩個鐘，餵奶、照顧她，其他時候我都可以做我的事，例如今早我可以看完報紙才睡覺。」

一個立法會議員，一個政策顧問，兩人湊女各有一套，前者加入Whatsapp媽媽群組，向同路人取經，後者發揮學者本色，飽覽育嬰書後，嘗試將理論實踐在女兒身上。

容海恩打算待女兒三、四個月大時，帶她到立法會「行個圈」。（林若勤攝）

情人節臨近，容海恩坦言不習慣於正日慶祝，避免在街上與人迫。不過袁彌昌透露，當日會帶身旁的情人撐抬腳吃日本菜：「情人節對於她來說是很重要，再吃一些真的想吃的東西，雖然陪月阿姨在此聽到未必很高興，但需要讓她盡情重吃精緻、好吃的東西，這是第一要務」，容海恩亦和應已有幾個月未品嚐過魚生，至於女兒則還小，暫時都不會帶她外出，只可留在家中。

談及議會工作，財政司司長將於本月27日在立法會發表新一份財政預算案，容海恩稱，亦計劃於月底復出，希望及時出席。她亦打算待女兒三、四個月大時，帶她到立法會「行個圈」。