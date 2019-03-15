【政壇諸事町】林鄭出席花展借機宣傳禮賓府開放日　

香港花卉展覽今（15日）於維園開幕，特首林鄭月娥及民政事務局副局長陳積志擔任開幕嘉賓，林鄭於致辭時趁機為周日禮賓府開放日宜傳，指禮賓府花園的杜鵑花雖提早開花，但仍有不少花卉供市民觀賞，歡迎大家屆時前往參觀。 今早雖然下着微微細雨，不過仍無損林鄭心情，致辭後前往花展多個領事館檔位及主題花牆等參觀，惟卻與記者保持距離，築起「保安人牆」阻擋，任憑記者沿路大聲發問《逃犯條例》會否剔除與商界有關的罪行等問題，林鄭也充耳不聞，沒有回應。

林鄭月娥出席開幕時，有近30名保安和職員包圍，保安更不時築起「人牆」阻擋，讓攝影記者和記者難以靠近。(羅家晴攝)

林鄭月娥致辭時提及，今年花展的主題花為「大紅花」，在香港處處可見，她稱大紅花充滿生命力、凝聚力，有繁榮的寓意，相信市民及遊客都會喜歡。

致辭後林鄭前往花展多個檔位參觀，途中有不少市民興高采烈要求合照，其中她先到今年主題花牆及鬱金香花海，再到賽馬會學童鑲嵌花壇、荷蘭領事館、印尼領事館、伊朗領事館等檔位參觀，同時在海洋公園和澳門民政署檔位亦有「打卡」留念。

不過林鄭到底與領事館代表等談了甚麼就不得而知了，事關林鄭一離開典禮台，就有近30名保安和職員包圍，保安更不時築起「人牆」阻擋，讓攝影記者和記者難以靠近，加上天雨關係，場面非常混亂。而記者沿途問及《逃犯條例》會否剔除與商界有關的罪行、以及會否先處理台灣兇殺案等問題，林鄭均沒有回應。