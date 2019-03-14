【花展2019】海洋公園將山竹塌樹變園藝擺設　威威與好友倡環保

2019年香港花卉展覽明日﹙15日﹚起一連10日於維園舉行，今年主題花為「大紅花」。由於超強颱風「山竹」去年9月吹襲本港，多處發生塌樹，海洋公園則利用塌樹，改造成園藝擺設參展，展品以大紅花、吉祥物「威威與好友」及動物大使造型植物雕塑為主，榮獲花展「最佳展品大獎」。海洋公園方面指，希望鼓勵公眾在日常生活中，提倡減廢及循環再用等環保概念。

公園利用受颱風吹襲倒塌的樹木，雕刻成園藝作品。（海洋公園提供）

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海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，去年超強颱風「山竹」摧毀的樹木數量龐大，其園林部不忍丟棄斷木，便收集、雕刻成園藝作品中的擺設，賦予它們「第二次生命」，亦希望提升公眾的環保意識，啟發年輕人對探索大自然及環境科學的興趣。

展品以花展主題花大紅花，以及噴雪花、茴香、紅星鳳梨、芳香萬壽菊和醉蝶花等花卉，配合吉祥物威威、大熊貓和小熊貓等植物雕塑，以及川金絲猴造型的園藝擺設，為花藝作品增添親切感和活潑歡樂氣息，亦有以斷木製成的貓頭鷹、小木屋及迷你階梯等擺設，盼成為花展參觀者的「打卡」熱點。