【林子健案‧拆局】民主黨屢受挫　林卓廷首當其衝　成選舉死穴？

民主黨成員林子健前年報稱聲稱在港接到自稱中國國安電話恐嚇，之後在油麻地被擄走毆打，經警方調查後，反被控以虛報罪，法官今日裁定他誤導警員罪成，判囚5個月。林揚言上訴到底。 林子健最終能否成功上訴仍是未知之數，但作為民主黨創黨成員的他被法官斥「自編自導自演」拐帶事件，民主黨形象受壓則幾可肯定，尤其是當日有份陪他召開記者會、仍在直選戰場打拼的新界東立法會議員林卓廷，更是首當其衝。 林子健案裁定後，林卓廷馬上成為建制派及前特首梁振英的狙擊箭靶，加上他早前陷入新東退黨潮風波，又在議會抗爭時捲入刑事案件，連串事件為他在年底區議會及明年立法會選舉蒙上一重陰霾。

林子健被裁定誤導警員罪成，判囚5個月，他身旁未見昔日力挺他的黨友林卓廷成為某些建制派的話柄。(余俊亮攝)

前年8月民主黨召開緊急記者招待會，林子健在資深大律師李柱銘、支聯會主席、民主黨何俊仁、林卓廷及工黨李卓人等人陪同下，向記者道出前一日下午，在油麻地一帶被說相信是國安的男子擄走、帶上小貨車，對他禁錮虐待，遭威嚇不要將球員美斯簽名交給劉曉波遺孀劉霞的經過，並展示其大腿被釘書機釘上21口釘子的情形，場面觸目驚心，惹起全港嘩然。

然而，一年多過去，林子健今被裁定一項「明知地向警務人員虛報有人犯罪」罪成，判囚5個月，獲准保釋等候上訴，結局峰迴路轉。昔日陪伴在他身旁、事發時力挺林的林卓廷未有露面，僅發聲明稱「為免影響法庭程序及判決」，他暫時不便評論案件。

面對年底區議會選舉及明年立法會選舉，民主黨近期捲入的種種爭議事件將成為政敵攻擊的彈藥，而首當其衝的相信是林卓廷。(資料圖片/林若勤攝)

民主黨近年屢捲入爭議事件，先有前年黨主席胡志偉拋出「特赦和解」建議後，激起千重浪；去年曾爆出許智峯搶手機風波，令社會側目，再有新東爆發退黨潮矛頭直指林卓廷，加上林子健被判罪，陷入誠信危機，種種事件勢必對民主黨形象帶來負面影響，在年底的區議會選舉及明年立法會選舉，將成為政敵攻擊的彈藥，而首當其衝的必然是林卓廷。

民主黨近年屢捲入爭議事件，為形象帶來負面影響。(資料圖片)

林子健被判刑後，與林卓廷素有齬齟的全國政協副主席、前特首梁振英旋即在facebook發帖，直斥「林卓廷等黨友就是判林子健罪名成立的陪審團」，「難怪集體退黨的人說林卓廷人格卑劣」，成為狙擊林的重炮手之一；而林在新東的潛在對手、工聯會的鄧家彪亦上載一張有林與李卓人的圖片，稱「記住呢班製造恐慌嘅騙徒」，矛盾指向林卓廷。

此外，民主黨去年底7月爆出「雙牌頭」風波，身為新界東雙料議員的林卓廷，成為是次政治漩渦的主角，飽受「前綫系」部分成員的批評，其形象必然受損，而他在退黨潮一役痛失逾半「樁腳」，其連任之路可謂滿佈荊棘。