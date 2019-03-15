【林子健案】梁振英極速出po：林卓廷無到場支持等同判林子健有罪

民主黨成員林子健前年報稱於砵蘭街被疑似國安人員擄走，並遭人在大腿上釘了21口釘書釘，惟事後反被控報假案，今日（15日）被裁定誤導警員罪成，被判入獄5個月。 與民主黨立法會議員林卓廷、素有「牙齒印」的前特首梁振英，旋即在facebook發帖文「抽水」，稱當日林卓廷高調陪同林子健召開記者會，整個審訊過程卻並沒有到場支持，等同是判處林罪名成立。梁振英更在撰文下配以林卓廷及林子健的黑白照。

與民主黨立法會議員林卓廷素有「牙齒印」的前特首梁振英，旋即在facebook發帖攻擊林卓廷。(梁振英fb)

裁判官今日就案件裁決，指林子健在事件中「自編自導自演」，裁定其誤導警員罪成，被判入獄5個月，辯方除即申請保釋等候上訴，獲裁判官批准。

因為UGL案及「天下為公」行動，梁振英經常與林卓廷隔空「開火」，今次梁亦旋即針對林卓廷作出抨擊。梁振英於其facebook撰文指，林卓廷及其他民主黨黨友的所作所為，是「判林子健罪名成立的陪審團」。他續指，「當日高調陪林子健召開記者會的林卓廷等人，在整個審訉（訊）過程中不上法庭支持林子健」，反映林子健有罪。

梁振英又提到上年12月的民主黨退黨潮，當時退黨成員形容林卓廷「人格卑劣，毫無政治道德」，梁質疑，「這樣的黨友，能不防嗎？這樣的黨，能不衰敗嗎？」他又揶揄，下一步不妨留意林子健會否出席19日的民主黨籌款晚會，以及民主黨會否於當晚為林子健的上訴籌募律師費。

蔣麗芸：罪有應得

另外，工聯會離島區議員鄧家彪，亦在其facebook分享林子健被囚的新聞，並指「大快人心，今日小鳳姐一定好忙」，暗示林子健被囚是值得慶祝之事。相隔1小時後，鄧家彪又再上載林卓廷陪同鄧家彪、展示釘傷的照片，並留言指要重溫經典相片，「記住呢班製造恐慌嘅騙徒」。民建聯蔣麗芸亦同樣於facebook上指，林子健「罪有應得」。