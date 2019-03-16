【國歌法】憂學生一時貪玩墮法網？　阿牛向葉劉「示愛」喻愛國心

立法會審議《國歌條例草案》的委員會今(16日)召開公聽會，聽取公眾意見。有議員及公眾人士都憂慮，國歌法概念不清晰，未有訂明如學生在校內違反條例的後果，質疑學生或誤墮法網。

政制及內地事務局長聶德權則回應指，法例是透過指引性條文讓市民尊重國歌，罰則及門檻清晰，市民不會輕易墮入法網；而學生若在校內因一時貪玩而作出侮辱國歌行為，可交由教育工作者專業處理。

社民連成員曾健成就在發言時點名向立法會議員葉劉淑儀表示「我愛你」，他稱，對方不會相信，因丈夫突然向妻子講「我愛你」，妻子亦會懷疑他「去滾」，而妻子如每天講「我真係好愛你」，同樣會令丈夫懷疑對方給自己「戴綠帽」。他質疑，愛國不能靠言辭上表達，「愛唔係講，係尊重，係要行動」。