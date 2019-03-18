赴日聽審被拒入境　梁國雄：日本不為侵華道歉　聲討行動不休止

香港保釣行動委員會成員郭紹傑及嚴敏華，去年12月12日趁南京大屠殺81周年前夕，到日本東京靖國神社外抗議，被日本當局控以「非法進入他人建築物罪」。 社民連前立法會議員梁國雄表示，昨日（17日）下午出發至日本，打算赴日本法院聽審案件，惟昨晚到達東京羽田機場後，即被當地入境處拒絕入境，今早被遣返香港。梁國雄稱兩人前往日本為南京大屠殺中的死者取回公道是非常合理，他強調「只要日本一天不肯為侵華罪行作出道歉及賠償，聲討日本戰犯的行動是永不會休止的」。

梁國雄稱兩人前往日本為南京大屠殺中的死者取回公道是非常合理，強調「只要日本一天不肯為侵華罪行作出道歉及賠償，聲討日本戰犯的行動是永不會休止的」。（社民連提供）

梁國雄提及，有部分人稱兩人這次赴日是不識時務、「搵嚟搞」，惟他批評有關言論多餘。他稱近日新西蘭槍手殺害50人屬全球震驚，惟當年南京大屠殺，「日本竟有荒唐的所謂百人斬大賽，當中有兩名日本軍人，分別在當時各自殺了105及106人」，他形容該行為「較新西蘭的槍手更冷血無道」。

梁國雄強調郭紹傑及嚴敏華向日本作出嚴正追究抗議屬合理及必要，他重申，「只要日本一天不肯為侵華罪行作出道歉及賠償，聲討日本戰犯的行動是永不會休止的」。