【逃犯條例】林鄭立會晤美國國會代表團　梁美芬：數名美議員發問

立法會議會聯絡小組委員會今日（18日）中午與美中關係全國委員會國會代表團會面，委員會主席葉建源表示，共有17名立法會議員出席會面，議員發言十分熱烈，但由於時間不足，與美國國會議員邊吃三文治邊討論。 公民黨郭榮鏗稱美方對《逃犯條例》修例表達關注，經民聯梁美芬亦指席上多名美國議員就《逃犯條例》發問。公民黨黨魁楊岳橋指，席間亦討論到香港美國關係法，不過由於會面時間較少，沒有深入討論，美方亦沒有談到如何跟進關係法。

經民聯梁美芬亦指席上多名美國議員就《逃犯條例》發問。（吳倬安攝）

郭榮鏗表示，民主派在會面上向美方表達對「一國兩制」的關注和受到的挑戰，他指美方十分關注DQ事件、馬凱被拒續工作簽證和修改《逃犯條例》。

楊岳橋表示，美方委員會今日亦與律政司司長鄭若驊會面；民主派在今日的會面上，表達對《逃犯條例》修例的觀點，將民主派的看法「照直講」。他又表示，席上有討論上香港美國關係法，但因會面時間不多，沒有就關係法深入討論，亦無提及如何具體跟進關係法。

梁美芬表示，會上與美國議員作簡單交流，其中有數名代表亦坦誠地說是第一次來中國。她指出目前中美貿易關係緊張，對香港造成影響，認為美國有需要聽到香港的真正聲音和民意，強調建制派亦願意真誠與美國交流。梁美芬亦指席上多名美國議員就《逃犯條例》發問。

專業議政梁繼昌表示，歐盟關注《逃犯條例》修例，是十分和非常罕見的情況，美國亦透過美國商會發聲明，希望香港政府能嚴肅處理國際對逃犯條例的關注。

立法會議會聯絡小組委員會今日（18日）中午與美中關係全國委員會國會代表團會面，委員會主席葉建源（右）表示，共有17名立法會議員出席會面。（立法會）

特首林鄭月娥今早在署理商務及經濟發展局局長陳百里陪同下，亦在禮賓府與訪港的美國國會眾議院美中工作小組共同主席里克‧拉森和達林‧拉胡德以及四位小組成員會面，美中關係全國委員會主席歐倫斯及美國駐香港及澳門總領事唐偉康亦有出席。

特首辦發稿稱，林鄭月娥指香港自回歸以來，成功落實「一國兩制」，其中法治和司法獨立得到《基本法》全面保障，是香港賴以成功的基石，亦是維持商界信心的重要因素。她指出香港在司法獨立和法治方面名列世界前茅，並擁有完善的法律援助制度，有助維護司法公義，而香港作為中華人民共和國不可分離的部分，有憲制責任維護國家安全、主權和領土完整，並按《基本法》奉行高度自治。

她期望香港與美國加強互惠互利的合作關係，加大雙方的共同利益，亦說香港正大力推進創科發展，歡迎美國院校和科技企業落戶香港。此外，她表示希望香港與美國在文化藝術、青年交流和執法部門的互助等各方面加強交流合作。惟新聞稿未有提及，雙方有否談及逃犯條例。



美國國會眾議院美中工作小組在訪港期間亦曾分別與律政司司長鄭若驊和商務及經濟發展局局長邱騰華會面。