【逃犯條例】偕莫乃光、陳方安生下周訪美　郭榮鏗：理解眾志行動

立法會議員公民黨郭榮鏗及資訊科技界莫乃光，將於下周二（19日）聯同前政務司司長陳方安生應邀出訪美國。郭榮鏗今日（15日）回應傳媒提問時表示，相信美方同樣關心修訂《逃犯條例》的進展，，會與對方討論有關問題。就眾志成員於今早突襲衝入政府總部，郭榮鏗表示理解，認同其示威方式確實代表很多市民的心聲。

莫乃光稱，此行目的是向美方表達香港第一手的情況，希望香港各個團體及界別均能把握機會向美方進行遊說。(資料圖片/余俊亮攝)

郭榮鏗、莫乃光及陳方安生應美國國家安全委員會邀請，於下周二出發前往華盛頓及紐約，預計將逗留10日，與當地議員及官員討論香港問題。郭榮鏗指，途中亦將與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），以及有份撰寫《香港政策法》報告的國務院官員會見。他解釋，於此時訪美別具意義，因為《香港政策法》報告將會於本月尾正式提交美國國會，故希望藉此次出訪了解美方對香港的看法。郭榮鏗又警告港府，若失去《香港政策法》，香港會失去於國際上的地位及國際社會的信任，對於獨立關稅區及聯繫匯率的影響極大，建議港府官員與其「夜郎自大，隔空叫罵」，不如抓緊機會與美方接觸。

莫乃光則表示，此行的目的是向美方表達香港第一手的情況，希望香港各個團體及界別均能把握機會向美方進行遊說。他續指，科技界的美資公司對現時香港及大灣區的發展持高度關注，反映美資對香港經濟非常重要。

相信美方關注《逃犯條例》 郭榮鏗：理解眾志行動

保安局早前提出修訂《逃犯條例》，擴展移交逃犯協議適用範圍至中國大陸及台灣，引起社會關注，商界人士憂慮於中國設廠及投資，會被以經濟罪行作引渡，擔心香港作為國際金融中心的地位受損。郭榮鏗表示，相信美方同樣關心移交逃犯的問題，會與對方討論有關問題。他又批評，政府處理此案的手法「卑鄙無恥至極」，借用公眾對台灣謀殺案的同情心，完成其政治目的。被問及眾志成員於今早到政府總部示威被捕，郭榮鏗對他們的行動表示理解，認同眾志的示威方式確實代表很多市民的心聲。

另外，立法會內務委員會今日舉行會議，民主黨涂謹申要求內會主席李慧琼跟政務司司長張建宗反映，就逃犯移送問題，政府諮詢期已於上周一（4日）完結，惟涂謹申了解，有商會獲安排於3月尾與政府會面反映意見。涂謹申質疑，政府於諮詢期完結後與商會會面，擔心箇中的諮詢孰真孰假。

保安局早前提出修訂《逃犯條例》，擴展移交逃犯協議適用範圍至中國大陸及台灣，引起社會關注。(資料圖片/張浩維攝)

陸頌雄評郭榮鏗等訪美：甘作「馬前卒」

工聯會陸頌雄就郭榮鏗訪美之行作回應，表示會見別國官員是正常的國際交往，但對郭的出發目的有所保留。他直斥民主派「西環咁近唔敢去，越洋萬里撲到去」，批評中聯辦宴請議員，泛民選擇杯葛，現在卻願意「配合美國貿易戰的劇本，為美國作馬前卒」，為美方製造干預中國及香港事務的藉口。他又批評美國主張經濟利益大於人權主義，無資格評論他國的人權問題。