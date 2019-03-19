【政壇諸事町】民建聯中委換屆　許曉暉弟角逐　政界有所發展？

民建聯中委會今年舉行換屆選舉，有61人參選，當中15人會與現任委員競爭，新參選者包括去年病逝的民政事務局前副局長許曉暉胞弟許正宇。許正宇曾被傳擔任副局長，自2008年成為民建聯黨員後一向低調，未知今次出選，是否代表他在政界希望有所發展，承繼胞姊衣缽？

民建聯中委會今年舉行換屆選舉，李慧琼等10名立法會議員爭取連任。（資料圖片／盧翊銘攝）

第15屆民建聯中委會投票由明日起至4月3日舉行。資料顯示，共61人競逐52個中央委員位置，46人爭取連任，當中不乏熟悉的名字，包括民建聯主席李慧琼等10名立法會議員，6名中委放棄連任，分別是屯門區議員張恒輝、全國政協委員、現任副主席彭長緯、黃大仙區議員、前秘書長簡志豪、港區全國人大代表、東區區議員蔡素玉、前屯門區議員蘇愛群和前民建聯司庫黃建源。

另外，共15人與現任中委競爭，主要是民建聯的區議員或社區主任，亦有來自金融業的許正宇。許正宇是港交所市場發展科董事總經理，他更為人熟悉的身份是已故民政事務局前副局長許曉暉胞弟。

去年病逝的許曉暉（左）之弟許正宇（右）角逐民建聯中委一席。（資料圖片）

上屆梁振英政府上場前，政圈盛傳許曉暉出任將成立的文化局局長，許曉暉當時聲稱自己和家人都沒有任何政治聯繫，惟被發現胞弟是民建聯黨員，本身沒有政黨背景的許曉暉被質疑刻意隱瞞事實。

許正宇畢業於英國牛津大學哲學、政治及經濟（PPE）榮譽學士與碩士，曾成為政務官，擔任前經濟發展及勞工局助理秘書長、駐京辦政務主任等。當年則被傳獲推薦任副局長，雖然最終不見其影，但許正宇本身都擁有多項公職，曾任中國證監會第16屆主板發審委委員、中央政策組特邀顧問，現為全國金融青聯委員、香港城市大學校董、無止橋慈善基金主席和牛津大學香港顧問團成員。

其妻子陳妍妮亦是名校高材生，會考奪九優後獲獎學金赴美國芝加哥大學攻讀經濟，現為高盛亞洲區董事總經理。

許正宇會否身兼多一項職務，下月便有分曉。據悉第15屆民建聯中委會選舉明日起接受投票，下月3日公布結果。