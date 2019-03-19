邵善波批凌友詩：肉麻、政治表演無助統一大業　二人同曾任中策組

現年57歲的台籍政協委員凌友詩，日前在北京政協全體會議上發言高調支持「兩岸統一」，其高八度的聲線，以及近乎朗誦的發言方式，不僅引來泛民主派揶揄，連建制派人士都出現反彈。 中央政策組前首席顧問邵善波在報章撰文，批評凌友詩讓絕大多數台灣民眾覺得遙遠、陌生、「肉麻」和「格格不入」，更指她的「政治表演」不單無助統一大業，更令大陸與台灣以文化統一的希望變得愈來愈渺茫。

凌友詩表示對於在人民大會堂的發言獲得掌聲，感到不枉此生。（VCG）

邵善波今(19日)在報章撰文，題為《一方愈是自娛自樂 另一方愈是人心離散》。文中不點名批評凌友詩以台灣人的身分，公開高調表達個人對兩岸統一的認同和支持。邵善波指對於凌友詩的發言，「內地人士大多意味深長地付之一笑」、「港、台輿論……用『嗤之以鼻』形容絕不為過」。

邵善波形容凌的發言是「反面作用遠遠大於正面作用的政治示範」，他相信凌友詩讓絕大多數台灣民眾覺得「遙遠、陌生、肉麻和格格不入」。

邵善波續指，台灣民間比之中國大陸往往更為執著文化認同，炮轟凌友詩「讓台灣民眾驚詫莫名、視為笑料的政治表演」，不單無助統一大業，更令大陸與台灣以文化統一的希望變得愈來愈渺茫。

邵在文未指出，中國大陸有關部門實在有必要三思，對台工作到底是以自娛自樂、自我感覺良好為先，還是應以讓台灣民眾產生共鳴認同為要。他提醒，自娛自樂式的發言在全國政協會場中獲得的掌聲愈熱烈，大陸與台灣兩地的政治、文化認知上的差異就愈大、愈暴露無遺。

據報，凌友詩2005年曾進入香港特區政府擔任中央政策組高級研究主任。換言之，她與曾擔任中策組首席顧問的邵善波算是同僚。