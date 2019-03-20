斥蘋果汚衊王敏剛　梁振英籲罷買廣告商產品：大家要供養李怡？

前特首梁振英連日來於facebook「狙擊」《蘋果日報》，他近日先張貼電器公司「億世家」的商標，並寫上「蘋果日報的收入來源之一」的句子，暗喻大家罷買公司旗下產品。今日他再「發功」。 梁振英今(20日) 於網上發文批評，專欄作家李怡曾發表《天譴》和《報應》的文章，主題為汶川大地震的死難者及因病去世的全國人大代表王敏剛。梁振英表示，李怡汚衊一個剛去世的人，做法「卑鄙下流缺德」，稱要為死者討個公道。梁其後提及兩家在《蘋果日報》登全牌版廣告的廣告商，暗籲大家罷買，問道「大家要買這些產品供養李怡嗎？」

前特首梁振英近日張貼電器公司「億世家」的商標，並寫上「蘋果日報的收入來源之一」的句子，暗籲大家罷買公司旗下產品。(梁振英facebook)

梁振英今(20日) 在Facebook發文，引述李怡於《蘋果日報》專欄的《報應》節錄文章，批評對方污衊一個剛去世的人，散播仇恨。李怡的專欄文章提及，人大政協王敏剛過世後，有網友歡呼，更有指「太多負面新聞，但今日終於有一單正能量消息，真係久旱逢甘露……有請小鳳姐！」李怡認為網民有此留言，源於近數年太多令人不開心的負面新聞，都是由「港共掌權者」、建制派及人大、政協等人士帶來。

李怡的專欄又指，若真有報應的話，「報應也不應該落在一個『吻肛』小人物身上，那些作惡多端、危害無窮，把香港核心價值推往深淵的港共掌權者和他們的打手，才最應該有報應。」

梁振英指李怡汚衊一個剛去世的人，做法「卑鄙下流缺德」，稱要為死者討個公道。(資料圖片/歐嘉樂攝)

梁振英在帖文強調王敏剛為人敦厚，議政論事不慍不火，批評李怡在其專欄「以《報應》為題汚衊一個剛去世的人，散播仇恨」，形容對方做法「卑鄙下流缺德」，籲大家要為死者討個公道。

梁振英續稱，「李怡是蘋果日報養的，蘋果日報是廣告商養的，廣告商是顧客養的，李怡這樣的文痞是食物鏈的末端。」梁點名稱《日本人字牌救心》或《Kawai 日本肝油丸》及《日本地龍力高活性紅蚯蚓酵素》都是全版落《蘋果日報》廣告，問「大家要買這些產品供養李怡嗎？」

其後梁更引述有電視台主持訪問槍擊案一名倖存學生時，因揶揄該學生成績不好，遭廣告商認為缺乏同情心而抽起廣告，「用我們中國人的話說，就是恥與為伍。」文末，他再呼籲家長注意子女的老師是否以《蘋果日報》報道和評論作通識課教材。