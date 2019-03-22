自動當選屯門鄉主席　劉業強有意爭連任鄉議局：有人希望協調產生

屯門鄉事委員會主席選舉今日（22日）結束，由於沒有挑戰者，上任鄉主席兼鄉議局主席劉業強自動當選連任。 劉業強表示，新一屆任期會做好本份，繼續服務鄉民，為本鄉爭取更多資源，振興鄉郊發展。被問及是否會競逐連任鄉議局主席時，他表示，會積極考慮，而他從報章留意有其他人亦有意競逐，但不便評論；又指，知道有些鄉代表希望透過協調就鄉議局主席人選達成共識，無需選舉產生。

劉業強當選屯門鄉主席(中)， 陶錫源為首副主席(右)，曾展雄為副主席(左)。

劉業強表示，很高興順利連任鄉委會主席，感謝村代表對他的信任和支持，未來會更努力答謝支持者，做好屯門鄉的工作。

他又指，粵港澳大灣區發展為新界帶來許多契機，希望用創新思維，與各鄉一起團結努力，為新界尋找新機遇。

被問及丁權案時，劉業強就指，從律師處得知，預計4月會頒判詞，會持續關注最新進展，但對於判決抱樂觀態度，不擔心判決會對新界原居民不利，因丁權為以往在《基本法》內的莊嚴承諾，故他選擇相信自己和國家，「應該冇問題，法庭會還新界人一個公道。」

他又提到政府早前終止研究利用郊野公園邊陲地帶，指應先完成研究再下結論，因有許多地方或可用作安老等社區設施用地，而未來粵港澳大灣區發展框架下，政府亦可研究將堆填區、發電廠等設施遷移到大灣區，將原本的用地轉換及活化。