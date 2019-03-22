【韓國瑜抵港】回顧韓五大金句　拒答選總統：台灣水果還沒有吃？

高雄巿長韓國瑜今日（22日）訪港，行程排得密密麻麻，他今午出席由中華出入口商會舉辦的友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會，終於大開金口，就「一國兩制」、「九二共識」、參選台灣總統等議題大爆金句，可謂「語不驚人死不休」。

高雄巿長韓國瑜今日（22日）訪港，行程排得密密麻麻，他今午出席由中華出入口商會舉辦的友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會，終於大開金口，就「一國兩制」、「九二共識」、參選台灣總統等議題大爆金句，可謂「語不驚人死不休」。（洪嘉徽攝）

1. 參選總統？韓國瑜問記者：「台灣的水果還沒有吃吧？」

有香港傳媒問到韓國瑜對一國兩制在香港落實和國家主席習近平提出的「一國兩制」台灣版本的看法、會否承認「九二共識」，以及會否參加台灣總統選舉，他稱「問題問得十分好」，又向記者說：「台灣的水果還沒有吃吧？」，強調是訪港是經濟之旅和情感交流之旅，定位十分清晰。

2. 回應訪港規格被指歷來最高 韓讚港食物好吃

有記者問到，今次韓國瑜訪港的接待規格，較台北前市長馬英九和郝龍斌訪港時為高，韓國瑜回應時再表演「耍太極」，稱不知二人訪港的規格，突然又稱：「香港東西非常好食，空間十分寬敞。」他指透過交流中，發現有很多商業發展和學習的機會，又指高雄的農產品出口數字有很大增長空間。

3. 籲港人到台灣投資「來得愈早，賺得愈多」

韓國瑜致辭時言簡意賅地總結是次訪港的三大目的，包括是交朋友、賣東西，和讓港人多來高雄多看看和多旅行。他指香港坐飛機到高雄只要90分鐘，希望與香港有更多交流，讓港人看看高雄有甚麼投資機會，直言「來得愈早，賺得愈多！」

4. 自比白馬王子談高雄發展

韓國瑜在活動致辭時大放「笑彈」，他自比白馬王子，稱小時候看童話故事，故事中公主吃了毒蘋果被害，被關在塔內，到一天白馬王子輕輕親了公主一下，公主便醒起來，直指情況與高雄差不多。他稱高雄巨人睡了幾十年，現在巨人起來了，有信心高雄可媲美紐約和上海，指美國的經濟中心是紐約，政治中心是華盛頓；中國的經濟中心是上海，政治中心是北京，昐高雄能成為台灣的經濟中心，台北則為政治中心。

5. 閉門見林鄭？韓：客隨主便

韓國瑜出發前曾稱所有訪港行程會公開透明，但有記者質疑為何與特首林鄭月娥閉門會面，韓國瑜以四字回應，稱是「客隨主便」，強調主人家的安排就要配合，並沒有其他意思。