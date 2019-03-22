韓國瑜訪港拋金句　自比白馬王子　親了公主　現在高雄巨人起來了

高雄巿長韓國瑜旋風式訪港，今天(22日)下午他出席由中華出入口商會舉行的友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會，為韓今次行程中的焦點活動。韓國瑜進場時和上台發言時，均獲全場歡呼和鼓掌，蓋過了主禮的財政司司長陳茂波。 韓國瑜致辭時自比白馬王子，稱小時候看童話故事，一名公主吃了毒蘋果被害，被關在塔內，到了一天白馬王子輕輕親了公主一下便起來，直指高雄與這個故事差不多，稱高雄巨人睡了幾十年，現在巨人起來了，他稱有信心高雄可媲美紐約和上海，成為經濟中心。

韓國瑜（中）出席由中華出入口商會舉行的友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會。（洪嘉徽攝）

韓國瑜致辭時表示，是次訪問有三個目的，包括是交朋友、賣東西和讓港人多來高雄多看看和多旅行，看看有甚麼投資機會。他指香港坐飛機到高雄只要90分鐘，希望與香港有更多交流。

此時又自比白馬王子，稱小時候看童話故事，一名公主吃了毒蘋果被害，被關在塔內，到了一天白馬王子輕輕親了公主一下便起來，直指高雄就是差不多，稱高雄巨人睡了幾十年，現在巨人起來了，他稱有信心高雄可媲美紐約和上海，成為經濟中心，又指日後高雄當經濟中心，台北則為政治中心。

他又稱十年前來過香港，心境、工作、年紀和髮型都不同，又笑言現在徐徐老矣，但現在偏偏得到新工作。韓國瑜今天與特首林鄭月娥吃午飯，指香港在金融海嘯後，大力推動經濟產業，這些教他需學習更多。