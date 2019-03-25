【01獨家】港鐵事故多回歸運輸根本　高層薪酬擬與服務表現掛鈎　

港鐵甩轆頻生，過去一周爆兩事故，造成「民怨載道」，特首林鄭月娥日前在立法會談改革港鐵管治時，直言「不相信有一個機構會歷久不衰」，相當於對港鐵發黃牌。 據悉，政府關注港鐵務質素下跌的困局，正循着引導港鐵回歸集體運輸本業的方向入手，其中一個方向是改革港鐵管理層薪酬獎罰制度，將年終獎金即浮動薪酬與服務表現和客戶滿意度掛鈎。換言之，倘港鐵繼續爆出事故，引起社會不滿，高級管理層的年終獎金會大減，變相齊體減人工，以此逼使港鐵管理層將更多精力及資源投進如何改善列車營運之上。 不過，由於現任主席馬時亨將於七月卸任，故會待新主席歐陽伯權上任後才會研究推出有關改革。

單單在今年3月，港鐵已在27日內發生5次大大小小的故障延誤。（資料圖片/陳永武攝）

港鐵近年意外頻頻，單在2018年就連環爆出多宗醜聞:包括四線集體跪低等，今年更發生通車40年來首宗嚴重相撞事故，令港鐵服務及形象雪上加霜。

眼見公眾對港鐵管理層的信心一落千丈，作為港鐵最大股東的政府亦明白不能再守株待兔，首務是大刀闊斧改革港鐵管理文化。

港鐵近年把業務重心放在地產發展及商業範疇， 車站商務、物業發展、物業租賃及管理等項目的收益共佔總收益逾半。(資料圖片/羅君豪攝)

港鐵業務主次顛倒

據知情人士透露，港鐵革新第一步是「回歸集體運輸本業」，譬如投放更多資源及精力在更換及維修保養列車和訊號等。外界一直認為，港鐵近年把業務重心放在地產發展及商業等「副業」，列車系統管理反而退居末位，實有本末倒置之嫌。

然而港鐵的做法在商界並不出奇，翻查港鐵2017年年報，本地交通運輸業務只佔港鐵收入35%; 車站商務、物業發展、物業租賃及管理等項目的收益共佔總收益逾50%。相比之下，經營交通運輸業務本大利小，港鐵高層自然捨難取易，更傾斜商業發展。

2019年3月18日凌晨，港鐵荃灣綫中環站發生通車40來首宗相撞事故。（資料圖片）

浮動獎金設四大指標

根治管治問題由高層入手。現時港鐵高層薪酬架構分為固定薪酬及浮動獎金: 前者包括基本薪金、津貼及實物收益。後者僅少數管理層成員如行政總裁、執行總監會其他成員有資格獲取。獎金金額按公司及個人表現而定，即根據每年收益率及經營利潤釐定。

港府欲扭轉港鐵高層逐利至上的思維，計劃由薪酬架構入手，舉例可以將聘用條款中的每年浮動薪酬，即年終獎金分為四大指標，分別按港鐵盈利、服務表現、成效滿意度及環保可持續四大指標制定金額，每份佔比25%。

過去獎金金額全按公司利潤是否達標。在新制下，萬一港鐵在服務表現、成效及環保等範疇等表現都未如理想，高層亦只能獲取四分一浮動酬金。政府希望可以透過計劃，「推動」港鐵管理層更重視公共服務本份。

此外，政府將要求港鐵進行乘客滿意度調查。現時港鐵經常標榜列車準時度，惟準時度並不能概括代表整體服務表現。調查須納入更廣泛指標，其結果亦可給港鐵當作警示，視為政府對於公共運輸機構的鞭策。

知情人士指，港鐵主席馬時亨卸任在即，他餘下任期內啟動改革的機會極微。新任港鐵主席歐陽伯權今年七月上場後，預計會先作一番熱身，穩定港鐵上下軍心，然後會研究改革的細節及時間表。