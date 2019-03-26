【逃犯條例】多個商會歡迎剔除9罪　公民黨斥商界非完全不憂慮

政府今日（26日）下午宣布，行政會議通過修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的草案內容，當中抽起9項涵蓋經濟及不誠實使用電腦等移交罪行。 多個商會其後發聲明歡迎政府接納意見，在立法會，公民黨黨魁楊岳橋則指，即使剔除9項罪行，並非代表商界完全不憂慮，指貪污罪行能在內地進行包裝絕對不是驚訝的事，特區政府有責任與商界商討清楚。

李家超曾就修訂《逃犯條例》四出與香港各個商會會晤解釋。（資料圖片／香港總商會提供）

香港總商會、廠商會和中華總商會先後發新聞稿，表示歡迎政府剔除9項罪行的建議，其中總商會認為，剔除最具爭議性的9項罪行，包括涉及非法使用電腦、環境污染或保障公共健康、保護知識產權、版權、專利或商標等罪行，將可釋除市民的疑慮。

廠商會會長吳宏斌表示，很高興當局從善如流，接納廠商會大部分意見，剔除9項不涉及嚴重罪行的類別，當中除了涉及商業行為，亦涵蓋有關稅務、破產、環保和非法使用電腦等一般罪行，相信已能保障不少內地生活和工作的港人權益，同時亦有效打擊罪行。

中華總商會亦指，通過剔除9項與商業及經濟相關的罪行，有助釋除商界疑慮，會長蔡冠深感謝當局聆聽中總意見，提高單一個案需符合被判處監禁刑期3年或以上的類別才納入嚴重罪行範疇，有助減輕企業或個人憂慮一些輕微的業務營運疏忽或行政失當，會否也引來其他司法管轄區提出被要求移交的嚴重後果。

楊岳橋（右二）認為，即使剔除9項罪行，並非代表商界完全不憂慮。（資料圖片／李奕鳴攝）

立法會內，民主黨立法會議員涂謹申認為，刪除9條罪行沒有意思，指香港和內地已就移交逃犯商討了20年，但仍未能達成協議，如果單憑刪除9條罪行就可以順利修例，早應可以在中港兩地移交逃犯，重申香港和內地的價值、人權標準不同。對於提高至可判監3年或以上的罪行才會被移交，他認為對移交逃犯沒有幫助，指熟悉國際移送及引渡逃犯條例的人都知道，地區之間不會為了3年以下的監禁的罪行進行引渡，指有關操作非常麻煩，形容此舉只是「賣口乖」。

公民黨黨魁楊岳橋認為，政府此舉未能讓商界對於逃犯條例的安心，即使剔除9項罪行，並非代表商界完全不憂慮，指貪污罪行能在內地進行包裝絕對不是驚訝的事，特區政府有責任與商界商討清楚。他認為政府亦未聽到台灣方面的憂慮，指政府聲稱受到同理心及憐憫心驅使，如果台灣最終不同意修例，「如何對得起死者的家屬」，認為港府應與台灣透過協進會平台，盡快處理台港兩地的逃犯移交。

公民黨郭家麒認為，特區政府輕易剔除9項罪行猶如「玩泥沙」，指以往是經過深思熟慮，與每個司法管轄區商討下，才定出46條適用移交逃犯的罪行。他質疑，在政府剔除9項罪行後，以往與香港訂立逃犯條例的地區，繼續維持雙方協議的理據不明。

至於《逃犯條例》剔除部分罪行能否減輕商界擔憂，建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示，香港賴以成功的是法治的透明及公平，和其他地方相比，在制度、執行及法例上未必一致，認同政府應考慮如何讓市民釋疑。不過，他亦指出不應讓香港被稱為「逃犯避風塘」及「逃犯天堂」，應堅持與貪腐相關的罪行，指香港在廉潔方面是「走在國際的尖端」。

經民聯副主席兼行會成員林健鋒表示，歡迎政府決定，認為能釋除商界和市民大眾的憂慮，但他指出，就剩餘37項的罪行，有部分政府仍需解釋，指罪行涵蓋的範圍很寬闊及不太清晰，例如有關信託的罪行，政府可以就此作出解釋。

對於有意見認為政府側重商界意見而作出修改，他不認同，指刪除的9項罪行與市民息息相關，例如有關證券及期貨交易的罪行、環保污染及公眾衛生，和電腦等罪行。經民聯希望政府在修訂《逃犯條例》正式立法之前多一些研究，聽取意見，修改之後，令移交逃犯更清晰完善。

周浩鼎（左）表示，認為政府認真聆聽工商界的訴求並作出務實的回應。（李奕鳴攝）

民建聯副主席周浩鼎表示政府此舉值得肯定，認為政府認真聆聽工商界的訴求並作出務實的回應，可以釋除工商界的營商的疑慮困難。

對於台灣陸委會指如香港強行修例，不排除發出旅遊示警，周浩鼎表示希望台灣當局會聆聽香港政府的解說，會用普通法去保障人權。民建聯主席李慧琼指，政府多番強調，台灣的執法當局已經不止一次要求港府協助，相信透過修改法例之後，起堅實的法律基礎下，向台灣溝通。被問及會否擔心影響香港的國際聲譽，令其他地區的人擔心到香港旅行，李慧瓊表示看不到會擔心，明白有表態是政治表態，相信透過政府多些說明，讓其他人理解香港法院的運作，建立其信心。