港人國民待遇有新猷　獲「勞動模範」評選資格　激勵為中國夢貢獻

粵港澳大灣區規劃綱要出台前後，各項便利港人在內地工作、生活措施，及國民待遇政策亦陸續推出。 國務院港澳辦就公布，將港澳台同胞納入「勞動模範」等榮譽稱號評選範圍。港澳辦與中華全國總工會聯合發布的文件顯示，為增強港澳台同胞的國家意識、榮譽感和參與感，推進其在大陸享有同等待遇，並為「中華民族偉大復興的中國夢」作貢獻，各省總工會應讓在內地工作的港澳台職工參加當地「勞動模範」、「五一勞動獎章獎章」等榮譽稱號的評選。

國務院港澳辦就公布，將港澳台同胞納入「勞動模範等榮譽稱號評選範圍」。（資料圖片/路透社）

中華全國總工會、國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室近日聯合發布《關於將在內地（大陸）工作的港澳台職工納入當地勞模等榮譽稱號評選範圍的通知》。通告指港澳台在內地工作人士，獲當地「勞動模範」、「五一勞動獎章」等榮譽稱號的，各項待遇參照當地獲評職工標準。

通告文件顯示，參與有關榮譽稱號評選的港澳台在內地職工必須符合「熱愛祖國」、擁護「一國兩制」、遵守憲法和《基本法》、堅持「九二共識」反對台獨等條件，並在內地工作一年以上。文件又指，推薦港澳台人士參與有關榮譽稱號評選，要面向「基層一線職工」。

「勞動模範」簡稱「勞模」，在內地早於1950年代已開始授予企業職工、農民和其他勞動者，2015年《國務院關於表彰全國勞動模範和先進工作者的決定》文件中指，「勞動模範」是「我國工人階級和廣大勞動群眾的優秀代表，是堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量的時代楷模」。在內地，過往較知名的「勞模」包括因與劉少奇握手，曾被牽連揪斗，後獲平凡的掏糞工的時傳祥，以及被內地宣傳為學習對象解放軍軍官雷鋒。

內地宣傳的學習典型人物、解放軍軍官雷鋒（圖左黑白相片中人）亦是勞動模範。（資料圖片/新華社）

另外，中聯辦主任王志民早前主持召開領導班子會議，深入學習貫徹粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議精神。外交部駐港特派員公署特派員謝鋒和招商局集團李建紅、中銀香港高迎欣等主要駐港中資企業負責人參加會議。

會議指出，粵港澳大灣區戰略源於「一國兩制」，得益於「一國兩制」，也必將不斷豐富「一國兩制」和「兩個建設好」的偉大實踐，把堅持「一國兩制」原則作為大灣區建設的根本遵循。