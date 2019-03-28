【麻疹爆發】機場疫苗接種高危無優先　工會指有產婦假期排隊打針

日前衞生防護中心為機場員工接種麻疹疫苗，但被批安排混亂。工聯會屬會、香港民用航空事業職工總會副主席李永富透露，今早（28日）10點派籌時段，已經見到有逾180人排隊取籌，而該時段只有150個籌。他指，現時資源調配下，疫苗接種進度滯後，或需20多日才能為全部有需要人士接種疫苗，期間疫症可能已經流向社區。 他促請政府盡快安排機艙清潔工、售貨員等高危職工優先接種疫苗。他批評，現時高危工種職工無任何優先安排，令最大機會「中招」的人無法獲得適切防護。他又透露，甚至有產婦生產後，在產假返回機場排隊取籌接種疫苗，而每個取籌時段，幾乎皆出現人龍。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富透露，在接種進度緩慢的情況下，應從有關人士中挑選出更高危人士，包括最常接觸旅客的售貨員，及與旅客乘坐客機有第一手接觸的清潔工等，進行優先接種。（莊恭南攝）

李永富表示，現時在機場工作人士達8萬人，若粗略假設當中一半人是1967年至1985出生或非在港出生的高危人士，則以現時每日1300個接種名額，估計也需20多天，才能完成所有接種。

他指，在接種進度緩慢的情況下，應從有關人士中挑選出更高危人士，包括最常接觸旅客的售貨員及與旅客乘坐客機有第一手接觸的清潔工等，進行優先接種。

日前衞生防護中心為機場員工接種麻疹疫苗，大批職員排隊打針。（李永富提供）

他解釋，目前接種安排，並無優先機制，因此許多在後勤辦公室工作的機場職工，亦因恐慌湧至接種疫苗，有人更在產假期間，回機場排隊取籌，惟就算提前1小時前往排隊，仍未來得及取籌，要等待多5小時，在下一取籌時段排隊。

李永富認為，現時由於未能為全部有需要人士接種，贊成要求員工戴口罩，避免疫症散播。