【麻疹爆發】九巴資助員工接受麻疹疫苗注射　每人上限300元

本港麻疹疫情近日升溫，至今錄得30宗個案，遠超去年全年的15宗，其中不少患者於機場工作。九巴今日（28日）向員工發通告，指鑑於機場有多宗已確診個案，為保障員工健康，九巴及龍運即日起至下月底，資助所有員工到診所接受麻疹疫苗注射，上限為300元。 九巴回覆表示，較早前已向員工發出內部通告，通知在機場範圍工作的前線車務員工，可按需要前往衞生防護中心設立的麻疹疫苗接種站接種疫苗，並提醒他們注意衞生。 新巴及城巴方面亦指，已要求清潔工加強清潔機場巴士車廂，並已分發額外口罩及酒精搓手液到機場區的巴士總站供員工使用，以及發出員工通告，提醒在機場區工作的員工注意個人衛生。

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根據九巴今日向員工發的通告，九巴指因應近日新增多宗麻疹感染個案，為保障員工，九巴和龍運會資助有需要的員工，接受麻疹疫苗注射。通告續指，由即日至4月30日，所有員工於診所接受注射後，都可向公司實報實報銷，以領取上限為300元的津貼。《香港01》早前報道，現時多間診所的疫苗缺貨，部分診所疫苗索價900至1600元不等。

九巴提醒，同事需注意衞生，並採取防止感染措施，包括保持雙手清潔，如打噴嚏或咳嗽就應掩着口鼻。

九巴今日向員工發通告。（Facebook專頁巴士台 HK Bus Channel圖片）

九巴回應《香港01》表示，九巴及龍運重視員工健康，較早前已向員工發出內部通告，通知在機場範圍工作的前線車務同事，可按需要前往衞生防護中心設立的麻疹疫苗接種站接種疫苗，同時提醒他們注意衞生，並採取防止感染麻疹的措施。九巴續指，已安排額外口罩、消毒洗手液及消毒濕紙巾予機場及口岸工作的員工使用，並會繼續密切留意情況，及依照衞生防護中心的建議跟進。

至於新巴城巴方面，對方回應《香港01》指，每日均以1:99稀釋漂白水清潔及消毒巴士車廂，公司已要求清潔工加強清潔機場巴士車廂，並已分發額外口罩及酒精搓手液到機場區的巴士總站供員工使用，以及發出員工通告，提醒在機場區工作的員工注意個人衛生，及提供有關衛生防護中心接種麻疹疫苗的資訊。